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РИА Новости

Демократы потребовали от Пенса предоставить документы по Украине

23:31 04.10.2019
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© AP Photo / Matthias SchraderВице-президент США Майк Пенс
Вице-президент США Майк Пенс
© AP Photo / Matthias Schrader
Вице-президент США Майк Пенс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Демократы палаты представителей США запросили у вице-президента Майка Пенса документы по Украине в рамках процедуры импичмента президенту США Дональду Трампу, следует из опубликованного заявления.
Письмо Пенсу было направлено председателями трёх комитетов: по разведке, иностранным делам, а также реформам и надзору.
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"В соответствии с расследованием в рамках импичмента, проводимым палатой представителей, мы запрашиваем у вас предоставление документов в срок до 15 октября 2019 года", - говорится в заявлении трёх председателей комитетов.
Конгрессмены отметили, что у них есть вопросы относительно той роли, которую Пенс мог играть в деле по Украине. В частности, они указывают на тот факт, что сотрудник аппарата Пенса участвовал в телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским 25 июля 2019 года.
Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - бывшего вице-президента Джо Байдена, который в настоящее время баллотируется в президенты от демократической партии. Трамп обвинения отрицает.
В сентябре Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена. Стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского расследовать обстоятельства увольнения бывшего генпрокурора Виктора Шокина, изучавшего Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дело самого Хантера Байдена.
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