Директор волгоградской школы рассказал о победителе конкурса "Учитель года"

ВОЛГОГРАД, 4 окт – РИА Новости. Победительница всероссийского конкурса "Учитель года" Лариса Арачашвили легко находит общий язык с учениками и не терпит фальши, сообщил РИА Новости директор волгоградской школы №55, где работает Арачашвили, Петр Байкалов.
Ранее сообщалось, что абсолютным победителем всероссийского конкурса "Учитель года России-2019" стала учительница русского языка из Волгограда Лариса Арачашвили.
Как рассказал Байкалов, отправляя на конкурс Арачашвили, администрация волгоградской школы №55 очень надеялась на ее победу.
"Она отличается тем, что находит общий язык с учениками, она не признает фальшь, дети это чувствуют. Когда она говорит о любимом авторе, дети понимают, что это не показное высказывание… что это ее личное отношение. И это отношение говорит о том, что учитель любит свой предмет и то дело, которым она занимается", - сказал Байкалов.
Он добавил, что в школе для педагога приготовили подарок - сюрприз, а ученики собираются показать литературную композицию.