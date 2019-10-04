Директор волгоградской школы рассказал о победителе конкурса "Учитель года"

"Она отличается тем, что находит общий язык с учениками, она не признает фальшь, дети это чувствуют. Когда она говорит о любимом авторе, дети понимают, что это не показное высказывание… что это ее личное отношение. И это отношение говорит о том, что учитель любит свой предмет и то дело, которым она занимается", - сказал Байкалов.