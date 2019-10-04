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РИА Новости

Директор волгоградской школы рассказал о победителе конкурса "Учитель года"

23:05 04.10.2019 (обновлено: 23:16 04.10.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТоржественная церемония закрытия Всероссийского конкурса "Учитель года России-2019
Торжественная церемония закрытия Всероссийского конкурса Учитель года России-2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Торжественная церемония закрытия Всероссийского конкурса "Учитель года России-2019
ВОЛГОГРАД, 4 окт – РИА Новости. Победительница всероссийского конкурса "Учитель года" Лариса Арачашвили легко находит общий язык с учениками и не терпит фальши, сообщил РИА Новости директор волгоградской школы №55, где работает Арачашвили, Петр Байкалов.
Ранее сообщалось, что абсолютным победителем всероссийского конкурса "Учитель года России-2019" стала учительница русского языка из Волгограда Лариса Арачашвили.
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Как рассказал Байкалов, отправляя на конкурс Арачашвили, администрация волгоградской школы №55 очень надеялась на ее победу.
"Она отличается тем, что находит общий язык с учениками, она не признает фальшь, дети это чувствуют. Когда она говорит о любимом авторе, дети понимают, что это не показное высказывание… что это ее личное отношение. И это отношение говорит о том, что учитель любит свой предмет и то дело, которым она занимается", - сказал Байкалов.
Он добавил, что в школе для педагога приготовили подарок - сюрприз, а ученики собираются показать литературную композицию.
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ВолгоградУчитель года РоссииОбразование - Общество
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