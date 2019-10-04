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РИА Новости

В Петербурге полицейские ограбили мужчину, от которого требовали взятку

22:12 04.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции
Автомобили полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобили полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт – РИА Новости. Красносельский районный суд Петербурга арестовал двух полицейских, которые, предположительно, вымогая взятку у местного жителя, вынудили своих коллег стрелять при их задержании, а потом, уходя от погони, избили и ограбили этого мужчину, бросив его в безлюдном месте, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
"Красносельский районный суд … Санкт-Петербурга вынес постановления об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении Константина Семенцова и Юрия Цветкова, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных первой частью статьи 291.2 (мелкое взяточничество – ред.), пунктом "а" третьей части статьи 286 (превышение должностных полномочий – ред.), пунктом "а" второй части статьи 161 (грабеж – ред.), второй частью статьи 318 (применение насилия в отношении представителя власти – ред.) УК РФ, сроком по 1 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.
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По оценке следствия, 1 октября Семенцов и Цветков, будучи сотрудниками батальона полиции отдела вневедомственной охраны по Красносельскому району, остановили автомобиль местного жителя, потребовав у него 7 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности. При этом они "открыто похитили" 1,9 тысячи рублей из предъявленных мужчиной документов, потребовав передать еще 5 тысяч позднее, отмечает судебная пресс-служба.
После этого мужчина обратился в полицию, согласившись принять участие в оперативных мероприятиях при передаче денег обвиняемым.
"В указанном месте, находясь в автомобиле фигурантов, (мужчина) передал им деньги. После чего к (автомобилю) подошли сотрудники полиции, осуществляющие оперативно-розыскные мероприятия. Цветков, понимая, что перед ним его коллега, совершил на него наезд. Обвиняемые скрылись", - говорится в сообщении пресс-службы городских судов.
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Как уточняет это ведомство, в попытке задержать обвиняемых сотрудники полиции вынуждены были открыть стрельбу, в результате чего оказался ранен мужчина, который остался в автомобиле Цветкова и Семенцова после передачи им взятки в рамках оперативных мероприятий.
"Передвигаясь по Красному Селу, фигуранты ударили (его) в голову и похитили у него телефон за 17 тысяч рублей", - информирует пресс-служба судов.
Суд, принимая решение об аресте Цветкова и Семенцова, указал, в частности, на то, что они в нарушение присяги на верность России, не только не оказали пострадавшему мужчине помощь, но и бросили его в безлюдном месте без средств связи. При этом фигуранты просили избрать им в качестве меры пресечения домашний арест.
"Фигуранты показаний не дают", - информирует объединенная судебная пресс-служба.
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