В Петербурге полицейские ограбили мужчину, от которого требовали взятку

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт – РИА Новости. Красносельский районный суд Петербурга арестовал двух полицейских, которые, предположительно, вымогая взятку у местного жителя, вынудили своих коллег стрелять при их задержании, а потом, уходя от погони, избили и ограбили этого мужчину, бросив его в безлюдном месте, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

"Красносельский районный суд … Санкт-Петербурга вынес постановления об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении Константина Семенцова и Юрия Цветкова, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных первой частью статьи 291.2 (мелкое взяточничество – ред.), пунктом "а" третьей части статьи 286 (превышение должностных полномочий – ред.), пунктом "а" второй части статьи 161 (грабеж – ред.), второй частью статьи 318 (применение насилия в отношении представителя власти – ред.) УК РФ, сроком по 1 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.

По оценке следствия, 1 октября Семенцов и Цветков, будучи сотрудниками батальона полиции отдела вневедомственной охраны по Красносельскому району, остановили автомобиль местного жителя, потребовав у него 7 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности. При этом они "открыто похитили" 1,9 тысячи рублей из предъявленных мужчиной документов, потребовав передать еще 5 тысяч позднее, отмечает судебная пресс-служба.

После этого мужчина обратился в полицию, согласившись принять участие в оперативных мероприятиях при передаче денег обвиняемым.

"В указанном месте, находясь в автомобиле фигурантов, (мужчина) передал им деньги. После чего к (автомобилю) подошли сотрудники полиции, осуществляющие оперативно-розыскные мероприятия. Цветков, понимая, что перед ним его коллега, совершил на него наезд. Обвиняемые скрылись", - говорится в сообщении пресс-службы городских судов.

Как уточняет это ведомство, в попытке задержать обвиняемых сотрудники полиции вынуждены были открыть стрельбу, в результате чего оказался ранен мужчина, который остался в автомобиле Цветкова и Семенцова после передачи им взятки в рамках оперативных мероприятий.

"Передвигаясь по Красному Селу, фигуранты ударили (его) в голову и похитили у него телефон за 17 тысяч рублей", - информирует пресс-служба судов.

Суд, принимая решение об аресте Цветкова и Семенцова, указал, в частности, на то, что они в нарушение присяги на верность России, не только не оказали пострадавшему мужчине помощь, но и бросили его в безлюдном месте без средств связи. При этом фигуранты просили избрать им в качестве меры пресечения домашний арест.