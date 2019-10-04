В Раде считают, что "Формула Штайнмайера" может принести Украине мир

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Глава комитета верховной рады по свободе слова, депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич считает, что "формула Штайнмайера", определяющая порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса, открыла дорогу к восстановлению мира на Украине.

Контактная группа по Украине во вторник согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После этого против "формулы Штайнмайера" выступили депутаты Львовского и Ивано-Франсковского областных советов.

"(Президенту Украины Владимиру) Зеленскому непросто было говорить о "формуле Штайнмайера", особенно учитывая факт наличия под окнами кучки праворадикалов", - сказал Шуфрич в эфире телеканала NewsOne в пятницу.

По его мнению, "формула Штайнмайера" корректирует всего несколько пунктов комплекса мер по урегулированию в Донбассе.

"Она корректирует всего несколько пунктов комплекса мер, причем в интересах Украины... Зеленский сегодня идет по тому порядку, который был подписан и согласован при (экс-президенте Украины Петре - ред.) Порошенко", - отметил глава комитета.

Он подчеркнул, что полностью поддерживает восстановление мира на Украине. "Поэтому однозначно "формула Штайнмайера" подписана только в интересах Украины. Она уточнила отдельные позиции комплекса мер. И можно сказать, открыла дорогу к восстановлению мира в нашей стране", - добавил Шуфрич.