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РИА Новости

Новый глава ЦИК Украины прокомментировал идею проведения выборов в Донбассе

21:15 04.10.2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗдание центральной избирательной комиссии Украины в Киеве
Здание центральной избирательной комиссии Украины в Киеве
© РИА Новости
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Здание центральной избирательной комиссии Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 4 окт - РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко заявил, что для проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса необходимо урегулировать законодательство и создать соответствующие условия.
Верховная рада Украины в пятницу назначила новый состав Центральной избирательной комиссии, срок его полномочий составляет семь лет.
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"Для того, чтобы провести выборы на временно оккупированных территориях необходимы соответствующие условия. И связанные с безопасностью, и главное - этот вопрос должен быть законодательно урегулирован. По большому счету вопрос выборов на временно оккупированных территориях не является вопросом к ЦИК в тех условиях, которые есть у нас сейчас, а больше к законодателям", - цитирует Диденко.
Он также считает, что "рано или поздно, выборы будут проведены на всей территории Украины".
Рада назначила предыдущий состав ЦИК в сентябре 2018 года. В комиссии было 17 членов, их срок полномочий составлял семь лет. По закону, члены комиссии назначаются и увольняются Верховной радой по представлению президента. При этом глава государства при назначении членов комиссии должен учитывать предложения депутатских фракций и групп, которые имеют представительство в парламенте. В предыдущем составе Центризбиркома не было представителей от правящей партии "Слуга народа".
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Контактная группа по Донбассу во вторник на встрече в Минске согласовала "формулу Штайнмайера" - по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Олег ДиденкоСитуация на УкраинеЛНРДНРДонецкая Народная РеспубликаФранк-Вальтер ШтайнмайерУкраинаВ мире
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