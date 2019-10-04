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РИА Новости

США испытали противокорабельную ракету

20:32 04.10.2019
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© Фото : public domainКорабль ВМС США USS Independence
Корабль ВМС США USS Independence
© Фото : public domain
Корабль ВМС США USS Independence. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. ВМС США провели успешное испытание противокорабельной ракеты NSM в ходе учений в прибрежных водах острова Гуам.
"Боевой корабль прибрежной зоны ВМС США Gabrielle Giffords класса Independence успешно продемонстрировал возможности ракеты NSM 1 октября во время учений Pacific Griffin", - говорится в заявлении тихоокеанского флота США.
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Согласно заявлению, это первый запуск подобной ракеты в Индо-Тихоокеанском регионе.
"Я очень горжусь нашей командной работой, которая привела к успешному запуску NSM", - заявил командующий ВМС Мэтью Леман.
Противокорабельная ракета NSM - это ударное высокоточное оружие большой дальности, которое может находить и уничтожать вражеские корабли на расстоянии до 100 морских миль (185 км). Ракета летит на предельно малой высоте над поверхностью моря, имеет возможность слежения за местностью и использует усовершенствованное устройство самонаведения для точного поражения цели в сложных условиях.
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