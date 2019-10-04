США испытали противокорабельную ракету

"Я очень горжусь нашей командной работой, которая привела к успешному запуску NSM", - заявил командующий ВМС Мэтью Леман.

Противокорабельная ракета NSM - это ударное высокоточное оружие большой дальности, которое может находить и уничтожать вражеские корабли на расстоянии до 100 морских миль (185 км). Ракета летит на предельно малой высоте над поверхностью моря, имеет возможность слежения за местностью и использует усовершенствованное устройство самонаведения для точного поражения цели в сложных условиях.