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РИА Новости

Джонсон настаивает, что Британия выйдет из ЕС 31 октября

20:30 04.10.2019
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© REUTERS / Henry NichollsПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон на съезде Консервативной партии в Манчестере. 2 октября 2019
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на съезде Консервативной партии в Манчестере. 2 октября 2019
© REUTERS / Henry Nicholls
ЛОНДОН, 4 окт – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон настаивает, что намерен вывести страну из ЕС 31 октября, несмотря на то, что из представленных сегодня в эдинбургском суде правительственных документов следует, что при необходимости он готов попросить ЕС об отсрочке Brexit.
"Новое соглашение или без соглашения – но не отсрочка", - написал Джонсон в Twitter.
На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Премьер настаивает, что Британия покинет ЕС в срок - 31 октября - с соглашением или без. Опасаясь, что все идет к тому, что Джонсон, не ведя никаких переговоров, просто выведет ЕС без соглашения, парламентарии срочно провели законопроект, предписывающий премьеру при отсутствии нового соглашения с ЕС на момент 19 октября просить отсрочку Brexit на три месяца.
Адвокат Джо Моэм опубликовал в пятницу правительственный документ, в котором говорится, что в случае, если условия не будут соблюдены, премьер не позднее 19 октября направит письмо ЕС с просьбой об отсрочке.
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Выход Британии из ЕвросоюзаБорис ДжонсонЕвросоюзВеликобританияВ мире
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