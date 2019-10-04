Смертность в результате ДТП в России за 8 лет сократилась в два раза

Начальник ГУОБДД МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников на субрегиональном семинаре по развитию потенциала в сфере безопасности дорожного движения для стран Северной и Центральной Азии в Баку

© Фото : предоставлено пресс-службой ГУОБДД МВД России Начальник ГУОБДД МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников на субрегиональном семинаре по развитию потенциала в сфере безопасности дорожного движения для стран Северной и Центральной Азии в Баку

БАКУ, 4 окт – РИА Новости. Показатели смертности в результате дорожно-транспортных происшествий за последние восемь лет сократились в России вдвое, сообщил начальник ГУОБДД МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников на проходящем в Баку субрегиональном семинаре по развитию потенциала в сфере безопасности дорожного движения для стран Северной и Центральной Азии.

Мероприятие проводится секретариатом Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) совместно с министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики.

В работе семинара принимают участие представители Азербайджана, Афганистана, Ирана, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, а также эксперты ЭСКАТО. Они обменялись опытом по устранению двух основных причин смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий: превышение скорости и вождение в нетрезвом состоянии.

Сохраняя жизни и здоровье

Михаил Черников сообщил, что сегодня в России предпринимаются серьезные шаги для повышения безопасности дорожного движения.

"На высшем политическом уровне последовательно принимаются меры по повышению защищенности участников дорожного движения от ДТП и их последствий", - подчеркнул глава российской Госавтоинспекции.

По его словам, благодаря принимаемым мерам в стране отмечается устойчивая тенденция к снижению аварийности.

"Наиболее заметного прогресса удалось добиться в сохранении жизни и здоровья уязвимых участников движения: среди несовершеннолетних количество погибших снизилось на треть, пешеходов – более чем на 40%. Подчеркну, что эти результаты были получены в условиях интенсивного роста парка транспортных средств, который за тот же период времени увеличился на 20%", – заявил Черников.

Начальник ГУОБДД МВД России рассказал, что достичь подобных результатов помогла реализация федеральных целевых программ "Повышение безопасности дорожного движения" на периоды с 2006 по 2012 годы и с 2013 по 2020 годы. На сегодняшний день основу государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения и ее приоритеты закрепляют национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и Стратегия безопасности дорожного движения на 2018-2024 годы, сообщил Михаил Черников.

В центре внимания этих документов – формирование культуры поведения участников дорожного движения и должного уровня правосознания, повышение защищенности от ДТП и их последствий детей и пешеходов, а также развитие системы оказания помощи пострадавшим.

Пьяным однозначно не место за рулем

В свою очередь, выступивший на семинаре начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России полковник полиции Дмитрий Митрошин перечислил меры, принятые государством для предотвращения фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

"Для борьбы с этим правонарушением используются принципы комплексного воздействия, направленные на совершенствование законодательства, правоприменительной практики и профилактики", - подчеркнул Дмитрий Митрошин.

По его словам в России введены уголовная ответственность за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, в том числе за отказ от прохождения медицинского освидетельствования и жесткий запрет на любое употребление алкоголя; проводится обязательное освидетельствование на состояние опьянения вне зависимости от наличия признаков опьянения всех участников ДТП с пострадавшими; ужесточена административная ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения; запрещена продажи алкогольных напитков в ночное время и на объектах придорожного сервиса.

Член Правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Российской Федерации, президент экспертного центра "Движение без опасности" Наталья Агре рассказала о проводимой в стране социальной программе "Детство без опасности", призванной обучить родителей правилам безопасной перевозки детей-пассажиров. Планируется, что к 2021 году в проекте будет задействовано 100 российских городов. Программа оказывает фундаментальное влияние на формирование правильной модели поведения участников дорожного движения.

"О важности правильного выбора скоростного режима с учётом дорожной ситуации и окружающих условий, а также о необходимости соблюдения установленных скоростных ограничений водителям напоминает проводимая в России широкомасштабная социальная кампания "Однозначно". В рамках кампании разработан комплекс рекламно-просветительских мероприятий, охватывающий практически все группы населения", - отметила Наталья Агре.