КПРФ провела траурный митинг в память о погибших в путче 1993 года

Конституционный кризис в РФ. Танки у Дома Советов. 1993 год

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. КПРФ в пятницу провела санкционированный траурный митинг и православную панихиду по погибшим во время октябрьского путча в 1993 году в Москве.

Конституционный кризис 1993 года стал продолжением конфронтации первого президента РФ Бориса Ельцина, а также его сторонников с противниками реформистской политики во главе с вице-президентом Александром Руцким и председателем Верховного совета Русланом Хасбулатовым. Политические разногласия переросли в вооруженные столкновения в центре Москвы, штурм телецентра Останкино и столичной мэрии, а также введение военной техники и обстрел Белого дома. По разным данным, жертвами "черного октября" стали порядка 160 человек.

"Те, кто отдавал приказ на поражение, прекрасно понимали, что они убивали защитников советской власти, самых храбрых, мужественных и достойных. Им вечная память, наше глубокое почтение", - сказал на митинге лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Память погибших почтили минутой молчания.

Митинг завершился шествием с портретами погибших по Красной Пресне и православной панихидо1 у места гибели защитников Дома Советов на Дружинниковской улице.