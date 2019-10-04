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РИА Новости

КПРФ провела траурный митинг в память о погибших в путче 1993 года

19:28 04.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкКонституционный кризис в РФ. Танки у Дома Советов. 1993 год
Конституционный кризис в РФ. Танки у Дома Советов. 1993 год
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. КПРФ в пятницу провела санкционированный траурный митинг и православную панихиду по погибшим во время октябрьского путча в 1993 году в Москве.
Конституционный кризис 1993 года стал продолжением конфронтации первого президента РФ Бориса Ельцина, а также его сторонников с противниками реформистской политики во главе с вице-президентом Александром Руцким и председателем Верховного совета Русланом Хасбулатовым. Политические разногласия переросли в вооруженные столкновения в центре Москвы, штурм телецентра Останкино и столичной мэрии, а также введение военной техники и обстрел Белого дома. По разным данным, жертвами "черного октября" стали порядка 160 человек.
"Те, кто отдавал приказ на поражение, прекрасно понимали, что они убивали защитников советской власти, самых храбрых, мужественных и достойных. Им вечная память, наше глубокое почтение", - сказал на митинге лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Память погибших почтили минутой молчания.
Митинг завершился шествием с портретами погибших по Красной Пресне и православной панихидо1 у места гибели защитников Дома Советов на Дружинниковской улице.
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2 октября 2018, 12:50РИА Новости
Степашин рассказал о встрече с Руцким во время путча в 1993 году
Траурные мероприятия прошли совместно с "Комитетом Памяти Жертв трагических событий в городе Москве в сентябре – октябре 1993 года", "Союзом Советских офицеров". Участие приняли члены ЦК КПРФ во главе с Зюгановым, депутаты Государственной думы, Мосгордумы, местного самоуправления, коммунисты и комсомольцы столицы, жители Москвы и Подмосковья.
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КПРФГеннадий ЗюгановРоссияОбщество
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