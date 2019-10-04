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РИА Новости

Медведев считает, что санкции США против Кубы не помешают ее развитию

18:57 04.10.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр России Дмитрий Медведев выступает на церемонии присуждения ему степени Почетного доктора политических наук Гаванского университета на Кубе
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступает на церемонии присуждения ему степени Почетного доктора политических наук Гаванского университета на Кубе
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ГАВАНА, 4 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что санкции США в отношении Кубы не помешают ее развитию, поскольку, несмотря на 60 лет фактической экономической блокады республики, она остается суверенным государством.
"Что касается Кубы - ваша страна уже 60 лет живет в условиях санкций, фактически в условиях торгово-экономической и финансовой блокады со стороны США. В это время, по оценке экспертов, экономике Кубы был причинен суммарный ущерб почти на триллион долларов. Тем не менее, Куба по-прежнему суверенное независимое государство", - сказал Медведев, выступая перед студентами Гаванского университета.
Он выразил правительству Кубы поддержку со стороны России в связи с новыми масштабными ограничительными мерами США в отношении республики.
"Я уверен, что правительство вашей республики успешно будет работать и в этих условиях, проведет задуманные реформы", - добавил премьер-министр РФ.
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