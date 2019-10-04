Воронежские предприятия ОПК расширят рынок гражданской продукции

ВОРОНЕЖ, 4 окт - РИА Новости. Переориентация предприятий оборонно-промышленного комплекса Воронежской области разнообразит рынок гражданской продукции, заявил в пятницу на совещании по вопросам безопасности в ЦФО в Туле губернатор Александр Гусев.

На совещании обсуждались проблемы обеспечения национальной безопасности в регионах Центральной России. Кроме того, рассматривались вопросы диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и с обеспечением антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей. Гусев в своем докладе рассказал о роли оборонно-промышленного комплекса в развитии экономики Воронежской области.

"На наших предприятиях ОПК сосредоточена большая часть передовых инновационных технологий и высококвалифицированных кадров. Выполнение гособоронзаказа позволяет области не снижать темпов роста промышленного производства. Успешно реализуются федеральные целевые программы и перспективные инвестиционные проекты, решаются задачи по модернизации производства, освоению и разработке новых технологий, развитию кадрового потенциала. Сокращение объемов гособоронзаказа, связанное с завершением переоснащения армии и флота, диктует необходимость направлять потенциал ОПК региона на выпуск конкурентоспособной продукции гражданского назначения. Тем более что такой опыт у нас уже имеется", — сказал губернатор.

В качестве примера он привел концерн "Созвездие", где разработаны и производятся базовые станции для беспроводной сети, разработан комплекс технических средств профессиональной мобильной связи, а также базовая станция мобильной связи пятого поколения. По словам Гусева, организация серийного производства самолета Ил-112В на воронежском авиазаводе позволит не только удовлетворить потребности вооруженных сил в легкой транспортной авиации, но и успешно заменить легкий транспортный самолет Ан-26. Воронежский механический завод выпускает оборудование для добычи нефти и газа высокого давления, которое востребовано на разработке новых месторождений Ямала, Восточной Сибири и районах Прикаспийской низменности.

Как отметил Гусев, повышению эффективности реализации предприятиями ОПК гражданских проектов способствуют существующие механизмы государственной поддержки. В Воронежской области они успешно применяются при кластерном подходе к организации производства.

"Это позволяет нам сформировать новые кооперационные связи и встроить предприятия ОПК в производственные цепочки гражданского сектора экономики. Например, создание воронежского нефтегазового кластера дало нам возможность объединить ресурсы местных гражданских и оборонных предприятий для выпуска продукции, заказчиками которой являются "Газпром", "Лукойл", "Роснефть" и другие компании нефтегазовой отрасли", - пояснил глава региона.

Губернатор назвал два основных направления, которые способны развить процессы диверсификации: участие предприятий ОПК региона в реализации нацпроектов (позволит не только наполнить внутренний рынок конкурентоспособной отечественной продукцией, но и обеспечить трансферт военных технологий в гражданскую сферу экономики), а также расширение номенклатуры и объемов продукции предприятий ОПК, ориентированной на экспорт.