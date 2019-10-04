Воронежские предприятия ОПК расширят рынок гражданской продукции

ВОРОНЕЖ, 4 окт - РИА Новости. Переориентация предприятий оборонно-промышленного комплекса Воронежской области разнообразит рынок гражданской продукции, заявил в пятницу на совещании по вопросам безопасности в ЦФО в Туле губернатор Александр Гусев.
На совещании обсуждались проблемы обеспечения национальной безопасности в регионах Центральной России. Кроме того, рассматривались вопросы диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и с обеспечением антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей. Гусев в своем докладе рассказал о роли оборонно-промышленного комплекса в развитии экономики Воронежской области.
"На наших предприятиях ОПК сосредоточена большая часть передовых инновационных технологий и высококвалифицированных кадров. Выполнение гособоронзаказа позволяет области не снижать темпов роста промышленного производства. Успешно реализуются федеральные целевые программы и перспективные инвестиционные проекты, решаются задачи по модернизации производства, освоению и разработке новых технологий, развитию кадрового потенциала. Сокращение объемов гособоронзаказа, связанное с завершением переоснащения армии и флота, диктует необходимость направлять потенциал ОПК региона на выпуск конкурентоспособной продукции гражданского назначения. Тем более что такой опыт у нас уже имеется", — сказал губернатор.
В качестве примера он привел концерн "Созвездие", где разработаны и производятся базовые станции для беспроводной сети, разработан комплекс технических средств профессиональной мобильной связи, а также базовая станция мобильной связи пятого поколения. По словам Гусева, организация серийного производства самолета Ил-112В на воронежском авиазаводе позволит не только удовлетворить потребности вооруженных сил в легкой транспортной авиации, но и успешно заменить легкий транспортный самолет Ан-26. Воронежский механический завод выпускает оборудование для добычи нефти и газа высокого давления, которое востребовано на разработке новых месторождений Ямала, Восточной Сибири и районах Прикаспийской низменности.
Как отметил Гусев, повышению эффективности реализации предприятиями ОПК гражданских проектов способствуют существующие механизмы государственной поддержки. В Воронежской области они успешно применяются при кластерном подходе к организации производства.
"Это позволяет нам сформировать новые кооперационные связи и встроить предприятия ОПК в производственные цепочки гражданского сектора экономики. Например, создание воронежского нефтегазового кластера дало нам возможность объединить ресурсы местных гражданских и оборонных предприятий для выпуска продукции, заказчиками которой являются "Газпром", "Лукойл", "Роснефть" и другие компании нефтегазовой отрасли", - пояснил глава региона.
Губернатор назвал два основных направления, которые способны развить процессы диверсификации: участие предприятий ОПК региона в реализации нацпроектов (позволит не только наполнить внутренний рынок конкурентоспособной отечественной продукцией, но и обеспечить трансферт военных технологий в гражданскую сферу экономики), а также расширение номенклатуры и объемов продукции предприятий ОПК, ориентированной на экспорт.
"Переориентация предприятий ОПК позволит существенно обогатить потребительский рынок гражданской продукции. Это даст новый толчок развитию экономики и, несомненно, будет одобрительно воспринято жителями нашей страны", - подытожил свое выступление Александр Гусев.