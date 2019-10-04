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РИА Новости

В Петербурге Почта России проверит данные о выброшенных архивных документах

18:10 04.10.2019 (обновлено: 19:55 04.10.2019)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЛоготип в отделении "Почты России"
Логотип в отделении Почты России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Логотип в отделении "Почты России". Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Управление федеральной почтовой службы инициировало проверку после того, как документы с личными данными были обнаружены на одной из мусорных площадок в Адмиралтейском районе Петербурга, сообщили в управлении ФПС по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
"В отделении, обслуживающем данный участок, в настоящее время ведутся ремонтные работы. Документы были выброшены подрядчиком, осуществляющим ремонтные работы. Ведётся проверка", - сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФПС.
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По информации ведомства, в ходе проверки должна быть установлена личность сотрудника подрядной организации, допустившего некорректную утилизацию архивных документов.
"Также меры дисциплинарного взыскания будут применены к почтовым сотрудникам, не обеспечившим правильное хранение архива", - добавили в пресс-службе.
Ранее в сети появился видеоролик, на котором видно, как на мусорной площадке - в самих ящиках и рядом с ними - валяются документы с символикой Почты России, содержащие различные личные данные, в том числе и книга жалоб и предложений.
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Почта РоссииРоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
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