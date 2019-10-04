В Петербурге Почта России проверит данные о выброшенных архивных документах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Управление федеральной почтовой службы инициировало проверку после того, как документы с личными данными были обнаружены на одной из мусорных площадок в Адмиралтейском районе Петербурга, сообщили в управлении ФПС по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

"В отделении, обслуживающем данный участок, в настоящее время ведутся ремонтные работы. Документы были выброшены подрядчиком, осуществляющим ремонтные работы. Ведётся проверка", - сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФПС.

По информации ведомства, в ходе проверки должна быть установлена личность сотрудника подрядной организации, допустившего некорректную утилизацию архивных документов.

"Также меры дисциплинарного взыскания будут применены к почтовым сотрудникам, не обеспечившим правильное хранение архива", - добавили в пресс-службе.