В Петербурге заявили об отсутствии проблем с поставками препарата "Авегра"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Препарат для онкобольных "Авегра" имеется в достаточном количестве в крупнейших онкоцентрах Санкт-Петербурга, проблем с его поставками нет, сообщили в комитете здравоохранения города со ссылкой на данные лечебных учреждений.

Ранее пресс-служба уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой сообщила, что омбудсмен может обратиться в Генеральную прокуратуру РФ по поводу нарушения сроков поставки в некоторые регионы, в числе которых назвался и Петербург, препарата для онкобольных бевацизумаб под торговым наименованием "Авегра". Москалькова также в августе направила обращение в Минздрав России по этому поводу. По данным пресс-службы омбудсмена, причиной нарушения сроков поставки явилось его отсутствие у производителя и поставщиков, в отношении поставщиков проводилась претензионная работа в соответствии с условиями контрактов.

"Препарат бевацизумаб - международное название "Авегра" - имеется в наличии. Товарный запас пополняется два раза в месяц и полностью обеспечивает потребности пациентов. Заключённые государственные контракты выполняются своевременно и в полном объёме", - привели в комитете в пример ответ ГБУЗ "Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический)".

По данным онкологического центра, на конец сентября в наличии имелось 206 упаковок этого препарата, ежемесячный расход лекарства составляет 630 упаковок.