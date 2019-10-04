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РИА Новости

В Петербурге заявили об отсутствии проблем с поставками препарата "Авегра"

17:58 04.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкМедсестра набирает лекарство в шприц
Медсестра набирает лекарство в шприц
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Медсестра набирает лекарство в шприц. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Препарат для онкобольных "Авегра" имеется в достаточном количестве в крупнейших онкоцентрах Санкт-Петербурга, проблем с его поставками нет, сообщили в комитете здравоохранения города со ссылкой на данные лечебных учреждений.
Ранее пресс-служба уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой сообщила, что омбудсмен может обратиться в Генеральную прокуратуру РФ по поводу нарушения сроков поставки в некоторые регионы, в числе которых назвался и Петербург, препарата для онкобольных бевацизумаб под торговым наименованием "Авегра". Москалькова также в августе направила обращение в Минздрав России по этому поводу. По данным пресс-службы омбудсмена, причиной нарушения сроков поставки явилось его отсутствие у производителя и поставщиков, в отношении поставщиков проводилась претензионная работа в соответствии с условиями контрактов.
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"Препарат бевацизумаб - международное название "Авегра" - имеется в наличии. Товарный запас пополняется два раза в месяц и полностью обеспечивает потребности пациентов. Заключённые государственные контракты выполняются своевременно и в полном объёме", - привели в комитете в пример ответ ГБУЗ "Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический)".
По данным онкологического центра, на конец сентября в наличии имелось 206 упаковок этого препарата, ежемесячный расход лекарства составляет 630 упаковок.
Такой же ответ был получен и из Санкт-Петербургского городского онкологического диспансера. В комитете по здравоохранению Петербурга отметили, что учреждения самостоятельно занимаются контрактами на поставку препаратов.
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Здоровье - ОбществоСанкт-ПетербургОбщество
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