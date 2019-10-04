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РИА Новости

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали трех сталкеров

17:42 04.10.2019 (обновлено: 18:25 04.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредупреждающая табличка на территории зоны отчуждения ЧАЭС
Предупреждающая табличка на территории зоны отчуждения ЧАЭС
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Предупреждающая табличка на территории зоны отчуждения ЧАЭС. Архивное фото
КИЕВ, 4 окт - РИА Новости. Украинские полицейские задержали трех сталкеров в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, сообщила в пятницу пресс-служба управления Нацполиции Украины в Киевской области.
"В отселенном городе Припять зоны отчуждения работники полиции задержали трех киевлян 18, 25 и 27 лет, которые проникли в зону отчуждения Чернобыльской АЭС с целью туризма", - говорится в сообщении.
Туристы во время экскурсии в зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции в городе Припять
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По данным ведомства, в отношении сталкеров были составлены административные протоколы, им грозит штраф.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
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ТуризмтуристыНовости - ТуризмСитуация на УкраинеЧернобыльПрипять (город)Чернобыльская АЭСВ мире
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