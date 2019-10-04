Путин поздравил финалистов Всероссийского конкурса "Учитель года"

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников праздничного концерта и церемонии награждения финалистов Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2019", телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Он подчеркнул, что на церемонии собрались лучшие представители педагогического сообщества, и выразил благодарность за подвижнический труд, значимый вклад в развитие российской школы, формирование будущего страны.
"Особые поздравления финалистам 30-го, юбилейного Всероссийского конкурса "Учитель года". Этот успех – серьёзное профессиональное, личное достижение, признание вашего педагогического таланта и мастерства", - отметил президент.
Путин подчеркнул, что приверженность учителей традициям отечественного просвещения и владение современными методами обучения – в высшей степени востребованы.
Он также добавил, что чествование финалистов конкурса проходит в преддверии Дня учителя, и поздравил их с этим праздником.