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РИА Новости

Путин поздравил финалистов Всероссийского конкурса "Учитель года"

17:37 04.10.2019 (обновлено: 17:53 04.10.2019)
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Президент РФ Владимир Путин проводит первое расширенное заседание наблюдательного совета платформы Россия - страна возможностей на базе образовательного центра Сириус в Сочи
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников праздничного концерта и церемонии награждения финалистов Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2019", телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Он подчеркнул, что на церемонии собрались лучшие представители педагогического сообщества, и выразил благодарность за подвижнический труд, значимый вклад в развитие российской школы, формирование будущего страны.
"Особые поздравления финалистам 30-го, юбилейного Всероссийского конкурса "Учитель года". Этот успех – серьёзное профессиональное, личное достижение, признание вашего педагогического таланта и мастерства", - отметил президент.
Путин подчеркнул, что приверженность учителей традициям отечественного просвещения и владение современными методами обучения – в высшей степени востребованы.
Он также добавил, что чествование финалистов конкурса проходит в преддверии Дня учителя, и поздравил их с этим праздником.
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