Путин поздравил финалистов Всероссийского конкурса "Учитель года"

Президент РФ Владимир Путин проводит первое расширенное заседание наблюдательного совета платформы "Россия - страна возможностей" на базе образовательного центра "Сириус" в Сочи

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников праздничного концерта и церемонии награждения финалистов Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2019", телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Он подчеркнул, что на церемонии собрались лучшие представители педагогического сообщества, и выразил благодарность за подвижнический труд, значимый вклад в развитие российской школы, формирование будущего страны.

"Особые поздравления финалистам 30-го, юбилейного Всероссийского конкурса "Учитель года". Этот успех – серьёзное профессиональное, личное достижение, признание вашего педагогического таланта и мастерства", - отметил президент.

Путин подчеркнул, что приверженность учителей традициям отечественного просвещения и владение современными методами обучения – в высшей степени востребованы.