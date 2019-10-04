"Россия сегодня" поможет "Роскосмосу" набрать новых космонавтов

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. МИА "Россия сегодня" и госкорпорация "Роскосмос" запустили совместный проект по поддержке нового отбора в отряд космонавтов.
Как отметил заместитель главного редактора – директор главной дирекции информации МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев, основная задача проекта – вернуть профессии космонавта героический образ и популярность, а также желание молодых людей стремиться к ней.
"Очень приятно, и наверное, правильно, что "Роскосмос" выбрал нас в качестве партнеров, потому что мы самое цитируемое и посещаемое СМИ в России. Это позволит расширить аудиторию. Как можно больше ребят и девчонок, которые мечтают о космосе, о звездах, о небе, смогут узнать, что такое профессия космонавта, какие требования к ней предъявляются и более подробно ознакомиться на нашем специальном разделе", - рассказал он.
В новом разделе сайта РИА Новости будут доступны новости "Роскосмоса" и предприятий ракетно-космической отрасли, актуальные события на Международной космической станции, освещение хода строительства космодрома Восточный, а также новости международного космоса и космической науки.
Кроме того, на сайте можно будет заполнить анкету участника отбора в отряд космонавтов. "Чем больше людей об этом знают, чем больше людей стремится попасть на такую работу, тем больше шанс отобрать самых квалифицированных, самых надежных, самых смелых космонавтов", - подчеркнул Горностаев.