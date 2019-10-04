"Россия сегодня" поможет "Роскосмосу" набрать новых космонавтов

"Очень приятно, и наверное, правильно, что "Роскосмос" выбрал нас в качестве партнеров, потому что мы самое цитируемое и посещаемое СМИ в России. Это позволит расширить аудиторию. Как можно больше ребят и девчонок, которые мечтают о космосе, о звездах, о небе, смогут узнать, что такое профессия космонавта, какие требования к ней предъявляются и более подробно ознакомиться на нашем специальном разделе", - рассказал он.