В Совфеде намерены поддержать меры по повышению престижа профессии учителя

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Совет Федерации поддержит предлагаемые правительством меры, направленные на повышение роли, престижа и условий труда учителей, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Чтобы в школы приходили учителя – личности, требуется обновление системы подготовки кадров. Министерство просвещения России, Российская академия образования, педагогические вузы работают над этим, готовят предложения", - написала Матвиенко в пятницу в своем блоге на сайте СФ в преддверии Дня учителя.

По ее словам, нельзя затягивать с их реализацией, соответствующие пилотные проекты, вероятно, следует запустить в ближайшие 1-2 года. "Это необходимо еще и по другой причине. Учительский корпус России неотвратимо стареет. Доля молодых педагогов, моложе 30 лет, - всего 5,5%. Такое положение, в частности, связано с тем, что из числа выпускников педагогических вузов в школы приходит не более половины, и из них остаются далеко не все", - отметила законодатель.

Матвиенко выразила уверенность, что ситуацию нужно исправлять. По ее словам, первостепенное значение в этом плане имеет восстановление и укрепление престижа профессии педагога. "Когда учитель из года в год слышит с экранов телевизоров, читает в газетах, узнает из других источников, что в школы идут почти исключительно неудачники, он невольно начинает примерять к себе этот образ. Хорошо, что далеко не все педагоги обуреваемы подобными комплексами. Тем не менее, повторю, укрепление авторитета учителя – задача актуальная", - подчеркнула спикер Совфеда.

По ее словам, понимание этого есть, и работа идет: принимаются меры по снижению разного рода отчетности, совершенствуется система оценки и оплаты учительского труда. Матвиенко полагает, что положительные результаты даст и программа "Земский учитель", которая начнет действовать с 2020 года.