Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-04T16:35Z
https://ria.ru/20191004/1559446228.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155214/73/1552147326_0:87:2561:1527_1036x0_80_0_0_8d1ef83a5f4b431bce54a0185d44b58e.jpg
РИА Новости

В Совфеде намерены поддержать меры по повышению престижа профессии учителя

16:35 04.10.2019
258
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Совет Федерации поддержит предлагаемые правительством меры, направленные на повышение роли, престижа и условий труда учителей, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Чтобы в школы приходили учителя – личности, требуется обновление системы подготовки кадров. Министерство просвещения России, Российская академия образования, педагогические вузы работают над этим, готовят предложения", - написала Матвиенко в пятницу в своем блоге на сайте СФ в преддверии Дня учителя.

Учитель
Вчера, 13:53РИА Новости
Опрос показал, как россияне оценивают работу учителей
По ее словам, нельзя затягивать с их реализацией, соответствующие пилотные проекты, вероятно, следует запустить в ближайшие 1-2 года. "Это необходимо еще и по другой причине. Учительский корпус России неотвратимо стареет. Доля молодых педагогов, моложе 30 лет, - всего 5,5%. Такое положение, в частности, связано с тем, что из числа выпускников педагогических вузов в школы приходит не более половины, и из них остаются далеко не все", - отметила законодатель.
Матвиенко выразила уверенность, что ситуацию нужно исправлять. По ее словам, первостепенное значение в этом плане имеет восстановление и укрепление престижа профессии педагога. "Когда учитель из года в год слышит с экранов телевизоров, читает в газетах, узнает из других источников, что в школы идут почти исключительно неудачники, он невольно начинает примерять к себе этот образ. Хорошо, что далеко не все педагоги обуреваемы подобными комплексами. Тем не менее, повторю, укрепление авторитета учителя – задача актуальная", - подчеркнула спикер Совфеда.
Московские школьники
Вчера, 07:05РИА Новости
Средний возраст московского учителя - 44 года, почти 90% из них - женщины
По ее словам, понимание этого есть, и работа идет: принимаются меры по снижению разного рода отчетности, совершенствуется система оценки и оплаты учительского труда. Матвиенко полагает, что положительные результаты даст и программа "Земский учитель", которая начнет действовать с 2020 года.
"Могу заверить: Совет Федерации активно поддержит все шаги, направленные на повышение роли, престижа и условий труда российского учителя", - заключила Матвиенко.
210003
Обсудить 0
Министерство просвещения РоссииВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Президент Филиппин Родриго Дутерте во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
На российско-филиппинском форуме подписали соглашений на $6,6 миллиона
РИА
Новости
Школьный коридор
Учительница затравленного московского школьника рассказала об угрозах
Доска в коридоре школы No 1536
Директор московской школы уволилась после травли учениками сверстника
Музыкальный исполнитель Трэвис Скотт
Трэвис Скотт выпустил сингл после расставания с Кайли Дженнер
Лента
новостей
Сотрудник полиции применяет слезоточивый газ во время демонстрации в Гонконге
Гонконгская полиция применила слезоточивый газ, сообщили СМИ
Александр Лукашенко и Владимир Зеленский во время встречи в Житомире
Лукашенко заявил, что Зеленский не нуждается в советах
Президент РФ Владимир Путин проводит первое расширенное заседание наблюдательного совета платформы Россия - страна возможностей на базе образовательного центра Сириус в Сочи
Путин поздравил финалистов Всероссийского конкурса "Учитель года"
Учитель
Опрос показал, как россияне оценивают работу учителей
Кэрол Феннер с дочерью Луной в аэропорту Шереметьево
Девочка из США с пятном на лице нашла общий язык с краснодарским хирургом
Здание Министерства здравоохранения РФ
Показатель смертности от туберкулеза в России достиг национального минимума
Шведская активистка Грета Тунберг
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
Гречневая каша
В Росстате рассказали, какие продукты подорожали в сентябре
Инвалидное кресло
Саратовский минздрав счел перевозку инвалидов вместе с овощами недопустимой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:48Ведущий программы "60 минут" объяснил необходимость обсуждать Украину
03:30ФНС не нашла подтверждений случаев мошенничества с подделкой своих писем
03:20В Перу объяснили, как выборы в конгресс помогут консолидировать страну
03:16Названа дата декабрьского запуска метеорологического спутника "Электро-Л"
03:13В МЧС рассказали, как словом остановить собаку, которая хочет вас покусать
02:20За демонтаж ядерного реактора Трамп готов снять санкции с КНДР на три года
02:14После сердечного приступа Сандерс заявил, что готов вернуться к работе
01:59Министра туризма Бразилии обвинили в нарушениях на выборах в 2018 году
01:43Демократы в конгрессе США запросили документы по Украине у Белого дома
01:36В Германии два человека умерли от колбасы
01:29В США перевернулся автобус со страдающими проблемами развития людьми
01:21Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ
01:19Трибунал Колумбии отменил амнистию для бывших лидеров РВСК
01:13Компания PayPal выходит из проекта по запуску криптовалюты Libra, пишут СМИ
01:08В Крыму пройдет воздушное цифровое шоу
01:03Израильская армия сообщила о пуске двух ракет из сектора Газа
01:00Аргентина хочет провести перекрестные года с Россией в 2020 или 2021 годах
00:52Стал известен победитель шоу "Голос. 60+"
00:48Лидер иракских шиитов призвал к отставке правительства и досрочным выборам
00:46"Учитель года" предположила, что победить ей позволила работа не по шаблону
Лента новостейМолния