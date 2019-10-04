В Казахстане врачи вместо реанимации отправили новорожденного в холодильник

НУР-СУЛТАН, 4 окт — РИА Новости. Врачи в Атырау (на западе Казахстана) подозреваются в том, что поместили в холодильную камеру новорожденного ребенка, в результате чего он скончался, сообщил заместитель председателя агентства Казахстана по противодействию коррупции Шынгыс Кабдула.

"Сотрудники здравоохранения, призванные соблюдать клятву Гиппократа, подозреваются в убийстве новорожденного ребенка путем помещения его в холодильную камеру. По результатам специальных оперативных мероприятий установлено, что младенец после рождения по халатности был оформлен как мертворожденный, тогда как фактически он еще был живой. После подачи ребенком признаков жизни врачи при наличии реальной возможности вместо принятия неотложных мер по его реанимации решили действовать согласно оформленным документам и оставить новорожденного умирать", — сообщил Кабдула на брифинге в пятницу.

По его словам, "одной из причин таких действий врача послужили заполненные в базе документы, которые не могли быть откорректированы".

Кабдула добавил, что "подозреваемые заключены под стражу, расследование продолжается".