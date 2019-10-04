Директор московской школы уволилась после травли учениками сверстника

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Директор московской школы № 1536, где ученики издевались над сверстником, написала заявление об увольнении, классного руководителя школьников также уволили, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента образования и науки города Москвы.

Ранее в социальных сетях появилось видео издевательств над учеником столичной школы № 1536, которого одноклассники опустили головой в унитаз. Как сообщал столичный главк СК, не позднее 2 октября группа подростков в одной из столичных школ, расположенной на Ленинском проспекте, применила к сверстнику физическую силу. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, будут допрошены сотрудники школы.

"Департамент образования и науки Москвы считает недопустимым подобные инциденты в школе. С классным руководителем восьмого класса Галиной Лошкаревой расторгнуты трудовые отношения. Директор школы № 1536 Акатова Марина написала заявление об уходе, департамент удовлетворил ее просьбу", — говорится в сообщении.