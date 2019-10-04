Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-04T17:50Z
https://ria.ru/20191004/1559445814.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155920/22/1559202261_0:43:3072:1771_1036x0_80_0_0_c81723f63c501fbd0f4f78f89c16ae7b.jpg
РИА Новости

Директор московской школы уволилась после травли учениками сверстника

16:27 04.10.2019 (обновлено: 17:50 04.10.2019)
4031
© РИА Новости / Евгений ОдиноковДоска в коридоре школы No 1536
Доска в коридоре школы No 1536
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Директор московской школы № 1536, где ученики издевались над сверстником, написала заявление об увольнении, классного руководителя школьников также уволили, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента образования и науки города Москвы.
Ранее в социальных сетях появилось видео издевательств над учеником столичной школы № 1536, которого одноклассники опустили головой в унитаз. Как сообщал столичный главк СК, не позднее 2 октября группа подростков в одной из столичных школ, расположенной на Ленинском проспекте, применила к сверстнику физическую силу. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, будут допрошены сотрудники школы.
"Департамент образования и науки Москвы считает недопустимым подобные инциденты в школе. С классным руководителем восьмого класса Галиной Лошкаревой расторгнуты трудовые отношения. Директор школы № 1536 Акатова Марина написала заявление об уходе, департамент удовлетворил ее просьбу", — говорится в сообщении.
Отмечается, что работу с детьми и семьями проводят специалисты соцзащиты. Кроме того, с учащимися школы № 1536 работают социальные педагоги и психологи.
Школьный коридор
Вчера, 15:45РИА Новости
Учительница затравленного московского школьника рассказала об угрозах
101513339
Обсудить 4
Следственный комитет РФМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Школьный коридор
Учительница затравленного московского школьника рассказала об угрозах
РИА
Новости
Урок
Учительница в Красноярске обратилась в полицию из-за злой шутки учеников
Министр финансов России Антон Силуанов
В Минфине предложили ограничить перечень профессий для самозанятых
Пустые парты в школьном классе
В Якутии учительница пообещала "спустить шкуру" с ученика из-за тетради
Лента
новостей
Маргарита Грачева с биопротезом на руке
Россиянка, которой бывший супруг отрубил кисти рук, снова собирается замуж
Новорожденный
В Казахстане врачи вместо реанимации отправили новорожденного в холодильник
Жительница поселка Октябрь Донецкой области, чей дом попал под артобстрел в ночь с 22 на 23 сентября
СМИ рассказали о плане Киева по полной блокаде Донбасса
Истребитель-бомбардировщик Су-34
Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела
Георгий Габуния
Оскорбившего Путина грузинского журналиста вызвали на допрос
Шведская активистка Грета Тунберг
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
Вишня
Россиянка прожила 70 лет с вишневой косточкой в носу
Ирина и, предположительно, ее убийца
В подмосковной Балашихе сверстник пробил голову девятикласснице
Владимир Путин отказался читать заготовленную речь
Путин отказался зачитывать вступительное слово на заседании в Сочи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:03В Эквадоре прекратили забастовку, парализовавшую на два дня страну
04:00Бюст Гагарина установили в планетарии аргентинской провинции Сан-Луис
03:48Ведущий программы "60 минут" объяснил необходимость обсуждать Украину
03:30ФНС не нашла подтверждений случаев мошенничества с подделкой своих писем
03:20В Перу объяснили, как выборы в конгресс помогут консолидировать страну
03:16Названа дата декабрьского запуска метеорологического спутника "Электро-Л"
03:13В МЧС рассказали, как словом остановить собаку, которая хочет вас покусать
02:20За демонтаж ядерного реактора Трамп готов снять санкции с КНДР на три года
02:14После сердечного приступа Сандерс заявил, что готов вернуться к работе
01:59Министра туризма Бразилии обвинили в нарушениях на выборах в 2018 году
01:43Демократы в конгрессе США запросили документы по Украине у Белого дома
01:36В Германии два человека умерли от колбасы
01:29В США перевернулся автобус со страдающими проблемами развития людьми
01:21Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ
01:19Трибунал Колумбии отменил амнистию для бывших лидеров РВСК
01:13Компания PayPal выходит из проекта по запуску криптовалюты Libra, пишут СМИ
01:08В Крыму пройдет воздушное цифровое шоу
01:03Израильская армия сообщила о пуске двух ракет из сектора Газа
01:00Аргентина хочет провести перекрестные года с Россией в 2020 или 2021 годах
00:52Стал известен победитель шоу "Голос. 60+"
Лента новостейМолния