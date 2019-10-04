Шварценеггеру в Петербурге показали его робота-двойника

"Сегодня нам удалось показать робота Арнольду Шварценеггеру, первую b2c-версию робота мы сделали именно в виде Арнольда. Ему и всем его партнёрам очень понравилось: были искренние эмоции - удивление, восторг и смех. Они сказали, что робот "очень похож". Несколько раз спрашивали робота, какие сигары больше всего любит "Железный Арни", а дроид отвечал: "Кубинские". Коллеги очень интересовались, продаём ли мы роботов в США и можем ли мы начать выстраивать отношения", - рассказал председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков.