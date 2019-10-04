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РИА Новости
Культура

Никас Сафронов подарил Шварценеггеру его портрет

16:18 04.10.2019 (обновлено: 16:28 04.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГолливудский актер, экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер получает в подарок свой портрет от художника Никаса Сафронова
Голливудский актер, экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер получает в подарок свой портрет от художника Никаса Сафронова
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Художник Никас Сафронов подарил Арнольду Шварценеггеру его портрет во время визита актера в Санкт-Петербург.
"Я специально утром прилетел для того чтобы отдать картину Шварценеггеру, который для меня является неким примером. Он состоялся в Голливуде как величайший актер и художник", - сказал Сафронов, вручая портрет на пресс-конференции актера в ходе Synergy Global Forum.
Голливудский актер, экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер выступает на Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге. 4 октября 2019
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Также художник предложил провести мастер-класс для актера. "Я хотел бы предложить, если он будет в Москве, сделать ему мастер-класс. Сейчас многие актеры рисуют, поэтому я бы с удовольствием сделал мастер-класс, я думаю, он будет прекрасный художник. У меня выставка в Москве, я хотел бы пригласить его и сделать несколько набросков", - сказал художник.
Synergy Global Forum — мероприятие в формате бизнес & lifestyle. Ежегодно на сцене форума выступают выдающиеся личности из разных сфер: предприниматели и топ-менеджеры, лидеры мнений и признанные профессионалы в области искусства, спорта, журналистики и других областей.
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КультураАрнольд ШварценеггерНикас СафроновСанкт-Петербург
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