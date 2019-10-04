Спорт может объединить всех людей на планете, считает Шварценеггер

"Мы все можем жить в мире, можем сотрудничать друг с другом, поддерживать дружеские отношения и ни в коем случае не воевать. Именно это, с моей точки зрения, и должно быть, потому что человеку несвойственно воевать, сам по себе он мирный. И, к сожалению, именно политика и наше несогласие с религиозными точками зрения заставляют нас проявлять вражду друг к другу", - сказал актер.