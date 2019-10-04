Спорт может объединить всех людей на планете, считает Шварценеггер

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Спорт способен объединить всех людей на планете, несмотря на разность политических и религиозных взглядов, считает актер, культурист и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер.
"Что касается вопроса о том, что объединяет всех людей на планете, то, с моей точки зрения, это спорт. Когда проводятся Олимпийские игры, мы все объединяемся, никто ни с кем не дерется, не сражается, наоборот, мы можем видеть зачастую, как атлеты перед тем, как пересечь финишную линию, падают, и другие атлеты помогают им эту линию пересечь", - заявил Шварценеггер журналистам на Sinergy Global Forum в Петербурге.
Он считает, что на посту губернатора Калифорнии - штата с большим разнообразием культур и религий - ему удалось добиться единения людей.
"Мы все можем жить в мире, можем сотрудничать друг с другом, поддерживать дружеские отношения и ни в коем случае не воевать. Именно это, с моей точки зрения, и должно быть, потому что человеку несвойственно воевать, сам по себе он мирный. И, к сожалению, именно политика и наше несогласие с религиозными точками зрения заставляют нас проявлять вражду друг к другу", - сказал актер.
28 сентября, 23:12КультураРоссийские подписчики атаковали страницу Арнольда Шварценеггера
Культурист, самый молодой победитель конкурса "Мистер Вселенная", впервые появился в кино в 1970 году в фильме "Геркулес в Нью-Йорке". Шварценеггер принял участие в съемках более 50 фильмов, наиболее известными из которых стали "Конан-варвар" и "Терминатор". В 2003-2011 годах занимал пост губернатора Калифорнии. В феврале 2011 года он заявил, что возвращается в кино после семилетней паузы в актерской карьере.
Synergy Global Forum — мероприятие в формате бизнес & lifestyle. Ежегодно на сцене форума выступают выдающиеся личности из разных сфер: предприниматели и топ-менеджеры, лидеры мнений и признанные профессионалы в области искусства, спорта, журналистики и других областей.