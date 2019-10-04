Новак оценил шансы на строительство "Северного потока — 2" в водах Дании

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Стоимость газопровода "Северный поток — 2" увеличится, если Дания не даст разрешение на строительство в своей исключительной экономической зоне, заявил в интервью Стоимость газопровода "Северный поток — 2" увеличится, если Дания не даст разрешение на строительство в своей исключительной экономической зоне, заявил в интервью "Бизнес ФМ" министр энергетики Александр Новак.

Он подчеркнул, что шанс получить согласование от Копенгагена еще есть.

Новак отметил, что сроки рассмотрения поданной заявки "фактически прошли", и нет никаких противоречий, из-за которых можно было бы получить отказ.

"Безусловно, возникает вопрос: что будет, если Дания не даст соответствующих разрешений? Есть и другие варианты прокладки газопровода, они просто несколько удорожат проект, и по времени на несколько месяцев дольше будет реализация", — пояснил министр.

Он добавил, что пока о решении датского правительства ничего не известно, нет нужды рассуждать о втором варианте прокладки трубы.

Строительство "Северного потока — 2" идет запланированными темпами, уже уложено 83 процента трубопровода, заключил министр.

В свою очередь, глава пресс-службы Энергетического агентства Дании Туре Фальбе-Хансен заявил РИА Новости, что точных сроков рассмотрения заявки на прокладку трубопровода все еще нет.

При этом он отметил, что пока в Копенгагене склоняются к юго-восточному маршруту.

Строительство газопровода и позиция Дании

"Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Реализует проект Nord Stream 2 AG. Половину средств проинвестировал "Газпром", остальную часть предоставили Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.

Трубопровод планируется достроить к концу этого года, но пока не получено разрешение от Дании. С 2017 года по апрель 2019 года на рассмотрение Копенгагена подали три заявки на строительство участка газопровода в датских водах.

В июле оператор проекта отозвал заявку на базовый маршрут, которая требовала участия МИД Дании, для ускорения процесса согласования двух других (на северо-западный и юго-восточный маршруты).

В Nord Stream 2 и "Газпроме" заявляли, что Дания намеренно затягивает согласование.