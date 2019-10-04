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РИА Новости

Новак оценил шансы на строительство "Северного потока — 2" в водах Дании

16:00 04.10.2019 (обновлено: 20:38 04.10.2019)
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© Nord Stream 2 / Paul LangrockСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Paul Langrock
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Стоимость газопровода "Северный поток — 2" увеличится, если Дания не даст разрешение на строительство в своей исключительной экономической зоне, заявил в интервью "Бизнес ФМ" министр энергетики Александр Новак.
Он подчеркнул, что шанс получить согласование от Копенгагена еще есть.
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Новак отметил, что сроки рассмотрения поданной заявки "фактически прошли", и нет никаких противоречий, из-за которых можно было бы получить отказ.
"Безусловно, возникает вопрос: что будет, если Дания не даст соответствующих разрешений? Есть и другие варианты прокладки газопровода, они просто несколько удорожат проект, и по времени на несколько месяцев дольше будет реализация", — пояснил министр.
Он добавил, что пока о решении датского правительства ничего не известно, нет нужды рассуждать о втором варианте прокладки трубы.
Строительство "Северного потока — 2" идет запланированными темпами, уже уложено 83 процента трубопровода, заключил министр.
В свою очередь, глава пресс-службы Энергетического агентства Дании Туре Фальбе-Хансен заявил РИА Новости, что точных сроков рассмотрения заявки на прокладку трубопровода все еще нет.
При этом он отметил, что пока в Копенгагене склоняются к юго-восточному маршруту.
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Строительство газопровода и позиция Дании

"Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Реализует проект Nord Stream 2 AG. Половину средств проинвестировал "Газпром", остальную часть предоставили Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.
Трубопровод планируется достроить к концу этого года, но пока не получено разрешение от Дании. С 2017 года по апрель 2019 года на рассмотрение Копенгагена подали три заявки на строительство участка газопровода в датских водах.
В июле оператор проекта отозвал заявку на базовый маршрут, которая требовала участия МИД Дании, для ускорения процесса согласования двух других (на северо-западный и юго-восточный маршруты).
В Nord Stream 2 и "Газпроме" заявляли, что Дания намеренно затягивает согласование.
В российской компании также отметили, что возможная задержка Данией строительства трубопровода грозит убытками, которые Копенгагену рано или поздно придется компенсировать.
Северный поток — 2
30 сентября, 11:18РИА Новости
"Северный поток — 2"
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Северный поток-2Министерство энергетики РФАлександр НовакДанияЭкономика
Популярные комментарии
Один чёрт заплатят из кармана россиян, как всегда.
4 октября, 16:25
NFName Family
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Не надо переживать. Мы отнесемся с пониманием и скинемся на разницу. Не Миллеру же платить, в самом деле
4 октября, 16:20
Кот Скрипаля
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