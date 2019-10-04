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РИА Новости

В Петербурге в выходные ожидают снег

15:45 04.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПервый снег в Санкт-Петербурге
Первый снег в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Снег ожидается в ближайшие выходные в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, сообщает ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".
"В ближайшие выходные дни в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в ночные и утренние часы температура воздуха опустится до отрицательных значений. Ожидается выпадение осадков преимущественно в виде мокрого снега, снега. Возможно образование временного снежного покрова", - говорится в сообщении.
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Синоптики также предупреждают о гололедице на дорогах.
В субботу в Петербурге ожидается мокрый снег с дождем. Температура воздуха ночью прогнозируется в районе 0 - плюс 2 градусов, в окрестностях опустится до минус 1, днем прогреется до 3-5 градусов тепла. В воскресенье также ожидается мокрый снег. Ночью температура воздуха - от минус 1 до плюс 1 градуса, в окрестностях местами до минус 4, днем воздух прогреется до 3-5 градусов тепла.
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