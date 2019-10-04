В Петербурге в выходные ожидают снег

Первый снег в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Снег ожидается в ближайшие выходные в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, сообщает ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

"В ближайшие выходные дни в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в ночные и утренние часы температура воздуха опустится до отрицательных значений. Ожидается выпадение осадков преимущественно в виде мокрого снега, снега. Возможно образование временного снежного покрова", - говорится в сообщении.

Синоптики также предупреждают о гололедице на дорогах.