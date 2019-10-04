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РИА Новости

В Рязани трех мужчин осудили за убийство ветерана Великой Отечественной

15:30 04.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники
Наручники
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Трое мужчин осуждены за убийство 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны в Рязани из-за денег, совершенное весной 2018 года, сообщило СУ СКР по региону в пятницу.
Следствие и суд установили, что в начале 2017 года двое жителей Рязани выполняли строительные работы на дачном участке 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Один из работников одолжил у ветерана 395 тысяч рублей.
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"Спустя почти год, днем 26 марта 2018 года, указанные граждане, а также двое их знакомых, имея умысел на совершение нападения на пожилого человека и хищение принадлежащих ему денежных средств и имущества, пришли к дому ветерана. Под предлогом возврата ранее одолженных денежных средств 47-летний житель Московской области зашел в квартиру, где напал на пенсионера", - говорится в сообщении.
Напавший стал избивать ветерана, требуя денег, а когда получил отказ, связал престарелого человека и заклеил ему рот скотчем.
"Затем он, обыскав квартиру, похитил денежные средства и имущество на общую сумму более 80 тысяч рублей. После этого обвиняемые вместе с похищенным имуществом и денежными средствами скрылись с места преступления. От полученных телесных повреждений потерпевший спустя некоторое время скончался", - информирует следственное управление.
Через несколько дней трое подозреваемых были задержаны. Еще один злоумышленник был объявлен в федеральный розыск, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.
Суд приговорил участников преступления к разным срокам: от 3 лет лишения свободы условно до 12 лет колонии строгого режима, информирует следствие.
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СКРВеликая Отечественная война (1941-1945)РязаньПроисшествия
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