В Рязани трех мужчин осудили за убийство ветерана Великой Отечественной

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Трое мужчин осуждены за убийство 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны в Рязани из-за денег, совершенное весной 2018 года, сообщило СУ СКР по региону в пятницу.

Следствие и суд установили, что в начале 2017 года двое жителей Рязани выполняли строительные работы на дачном участке 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Один из работников одолжил у ветерана 395 тысяч рублей.

"Спустя почти год, днем 26 марта 2018 года, указанные граждане, а также двое их знакомых, имея умысел на совершение нападения на пожилого человека и хищение принадлежащих ему денежных средств и имущества, пришли к дому ветерана. Под предлогом возврата ранее одолженных денежных средств 47-летний житель Московской области зашел в квартиру, где напал на пенсионера", - говорится в сообщении.

Напавший стал избивать ветерана, требуя денег, а когда получил отказ, связал престарелого человека и заклеил ему рот скотчем.

"Затем он, обыскав квартиру, похитил денежные средства и имущество на общую сумму более 80 тысяч рублей. После этого обвиняемые вместе с похищенным имуществом и денежными средствами скрылись с места преступления. От полученных телесных повреждений потерпевший спустя некоторое время скончался", - информирует следственное управление.

Через несколько дней трое подозреваемых были задержаны. Еще один злоумышленник был объявлен в федеральный розыск, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.