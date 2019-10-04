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РИА Новости

В Гонконге эвакуируют Законодательное собрание из-за протестов

15:23 04.10.2019 (обновлено: 15:27 04.10.2019)
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© REUTERS / Susana VeraАкция протеста в торговом районе Causeway Bay в Гонконге
Акция протеста в торговом районе Causeway Bay в Гонконге
© REUTERS / Susana Vera
Акция протеста в торговом районе Causeway Bay в Гонконге. Архивное фото
ПЕКИН, 4 окт - РИА Новости. Секретариат Законодательного собрания Гонконга опубликовал предупреждение с требованием всем сотрудникам немедленно эвакуироваться на фоне проходящих протестов.
Предупреждение было опубликовано в 19.26 (14.26 мск).
Участники акции протеста в торговом районе Causeway Bay в Гонконге
Вчера, 11:03РИА Новости
Власти Гонконга ввели запрет на ношение масок на протестах
"Все лица должны немедленно эвакуироваться из комплекса Законодательного собрания", - говорится в опубликованном заявлении на сайте правительства Гонконга.
В Гонконге в пятницу начались многотысячные акции протеста после того, как глава администрации Гонконга Кэрри Лэм объявила о решении властей ввести запрет на ношение масок во время протестов и других массовых собраний. Запрет вступит в силу к полуночи по местному времени. Лица, которые нарушат запрет, могут получить наказание в виде лишения свободы до года или же штраф в размере 25 тысяч гонконгских долларов (3,2 тысячи долларов США).
Ряд активистов уже выступили с заявлением о намерении добиться судебного пересмотра соответствующего решения Исполнительного совета.
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