Трэвис Скотт выпустил сингл после расставания с Кайли Дженнер

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Рэпер Трэвис Скотт выложил в Сеть новый сингл после известия о том, что они с Кайли Дженнер решили взять паузу в отношениях, сообщает Vulture.
Песня под названием Highest in the Room за день набрала более 1,5 миллиона просмотров на YouTube.
Скотт поет о том, как он успешен и как крепко стоит на ногах, но отмечает при этом, что для счастья ему этого не хватает.
Ни одно громкое расставание 2019 года не обходится без сингла, так, например, в августе певица Майли Сайрус выложила в Сеть песню Slide Away через несколько дней после разрыва с актером Крисом Хемсвортом.