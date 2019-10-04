Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-04T16:34Z
https://ria.ru/20191004/1559442196.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155944/27/1559442749_0:0:2263:1274_1036x0_80_0_0_6e50be4f2779cbf3866ba1687c2fccd8.jpg
РИА Новости
Культура

Трэвис Скотт выпустил сингл после расставания с Кайли Дженнер

16:34 04.10.2019
614
© AP Photo / Eric Christian SmithМузыкальный исполнитель Трэвис Скотт
Музыкальный исполнитель Трэвис Скотт
© AP Photo / Eric Christian Smith
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Рэпер Трэвис Скотт выложил в Сеть новый сингл после известия о том, что они с Кайли Дженнер решили взять паузу в отношениях, сообщает Vulture.
Песня под названием Highest in the Room за день набрала более 1,5 миллиона просмотров на YouTube.
Скотт поет о том, как он успешен и как крепко стоит на ногах, но отмечает при этом, что для счастья ему этого не хватает.
Ни одно громкое расставание 2019 года не обходится без сингла, так, например, в августе певица Майли Сайрус выложила в Сеть песню Slide Away через несколько дней после разрыва с актером Крисом Хемсвортом.
Американский трэп-исполнитель Жак Берман Уэ́бстер II (Трэвис Скотт) и американская модель Кайли Дженнер
3 октября, 03:23Культура
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт решили взять "паузу" в отношениях
000001
КультураМайли СайрусКайли ДженнерКрис ХемсвортНовости культурыШоу-бизнес
Рекомендуем
Космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка
Космонавты рассказали, почему редко видят сны на орбите
РИА
Новости
Шведская активистка Грета Тунберг
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
Выход в открытый космос
"Россия сегодня" поможет "Роскосмосу" набрать новых космонавтов
Космический грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС
НАСА просит перенести запуск "Прогресса", чтобы не мешать кораблю Маска
Лента
новостей
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
В Совфеде намерены поддержать меры по повышению престижа профессии учителя
Президент Филиппин Родриго Дутерте во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
На российско-филиппинском форуме подписали соглашений на $6,6 миллиона
Истребитель-бомбардировщик Су-34
Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела
Американский трэп-исполнитель Жак Берман Уэ́бстер II (Трэвис Скотт) и американская модель Кайли Дженнер
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт решили взять "паузу" в отношениях
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Презентация корабля Starship от Илона Маска не впечатлила Рогозина
Космический зонд, летящий к облаку Оорта
Ученые готовят надувной бублик для полета на край Солнечной системы
Стефан Дюжаррик
В ООН ответили на предложение России о переносе работы комитета ГА из США
Гречневая каша
В Росстате рассказали, какие продукты подорожали в сентябре
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступает на церемонии присуждения ему степени Почетного доктора политических наук Гаванского университета на Кубе
Медведев рассказал, как следует решать проблемы в Венесуэле
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:03В Эквадоре прекратили забастовку, парализовавшую на два дня страну
04:00Бюст Гагарина установили в планетарии аргентинской провинции Сан-Луис
03:48Ведущий программы "60 минут" объяснил необходимость обсуждать Украину
03:30ФНС не нашла подтверждений случаев мошенничества с подделкой своих писем
03:20В Перу объяснили, как выборы в конгресс помогут консолидировать страну
03:16Названа дата декабрьского запуска метеорологического спутника "Электро-Л"
03:13В МЧС рассказали, как словом остановить собаку, которая хочет вас покусать
02:20За демонтаж ядерного реактора Трамп готов снять санкции с КНДР на три года
02:14После сердечного приступа Сандерс заявил, что готов вернуться к работе
01:59Министра туризма Бразилии обвинили в нарушениях на выборах в 2018 году
01:43Демократы в конгрессе США запросили документы по Украине у Белого дома
01:36В Германии два человека умерли от колбасы
01:29В США перевернулся автобус со страдающими проблемами развития людьми
01:21Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ
01:19Трибунал Колумбии отменил амнистию для бывших лидеров РВСК
01:13Компания PayPal выходит из проекта по запуску криптовалюты Libra, пишут СМИ
01:08В Крыму пройдет воздушное цифровое шоу
01:03Израильская армия сообщила о пуске двух ракет из сектора Газа
01:00Аргентина хочет провести перекрестные года с Россией в 2020 или 2021 годах
00:52Стал известен победитель шоу "Голос. 60+"
Лента новостейМолния