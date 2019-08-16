Майли Сайрус выпустила песню о тяжелом расставании с Лиамом Хемсвортом

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Певица Майли Сайрус выпустила на YouTube новый трек Slide Away, в котором поет о тяжелом расставании с актером Лиамом Хемсвортом.
Поклонники уверены, что слова песни посвящены распавшемуся браку Сайрус и Хемсворта. В Slide Away (Утекай) она поет о том, что "будет скучать по временам", которые их связывали, но пришло время "все отпустить".
"Двигайся, нам не 17 лет. Я стала другой. Ты тоже сказал, что все изменилось. Ты прав, мы выросли", - поет Майли Сайрус.
Пара познакомилась на съемках фильма "Последняя песня" в 2009 году, когда ей было 16 лет, а ему 19.