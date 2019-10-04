Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-04T15:02Z
https://ria.ru/20191004/1559440838.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155921/60/1559216053_164:433:2652:1832_1036x0_80_0_0_3c8fb586f528ead86bb27cc9b40e8633.jpg
РИА Новости

Рада приняла закон о прослушке

15:00 04.10.2019 (обновлено: 15:02 04.10.2019)
472
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
КИЕВ, 4 окт - РИА Новости. Парламент Украины на заседании в пятницу принял президентский закон, который наделяет Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР) правом самостоятельно осуществлять прослушку. Такое решение поддержали 330 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Документ еще должен подписать президент Украины. Он вступит в силу со дня следующего за днем его опубликования в официальной прессе, кроме ряда пунктов, которые вступят в силу с 1 января 2020 года.
Киев
21 сентября, 17:33РИА Новости
Директор госбюро расследований Украины заявил о прослушке в кабинете
Документом предлагается предоставить НАБУ и ГБР право самостоятельно осуществлять снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей в рамках проведения негласных следственных и розыскных действий.
При этом на этапе второго чтения депутаты отказались внести правку в закон о статусе депутата Рады, которой разрешалось с санкции генерального прокурора проводить обыск или досмотр личных вещей, транспорта, жилья, служебного помещения народных депутатов, а также применять к ним негласные следственные меры.
Документом также предоставляется следственному судье, суду при решении о применении меры пресечения в виде содержания под стражей права не определять размер залога в уголовном производстве по тяжкому или особо тяжкому коррупционному преступлению.
4120000
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Монитор багажного сканера в зоне таможенного контроля международного аэропорта Казань
Ребенок из Украины получил дозу облучения при переходе польской границы
РИА
Новости
Жительница поселка Октябрь Донецкой области, чей дом попал под артобстрел в ночь с 22 на 23 сентября
СМИ рассказали о плане Киева по полной блокаде Донбасса
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова
ДНР ждет от Киева гарантий помилования пленных, подлежащих обмену
Емкости для хранения нефти в Белоруссии
Белоруссия готова увеличить поставки нефтепродуктов на Украину
Лента
новостей
Малые бронированные артиллерийские катера Никополь, Бердянск и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
Киев не будет просить у РФ помощи по делу об инциденте в Керченском проливе
Александр Лукашенко и Владимир Зеленский во время встречи в Житомире
Зеленский рассказал, к кому ближе белорусы — украинцам или россиянам
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Зеленский пообещал разобраться в ситуации с телеканалом NewsOne
Блок-пост в районе населенного пункта, где состоялся обмен пленными между Киевом и Донбассом
В ДНР раскрыли детали подготовки к обмену пленными с Киевом
Акция протеста в торговом районе Causeway Bay в Гонконге
В Гонконге эвакуируют Законодательное собрание из-за протестов
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД занимается вопросом возвращения паспортов из американского посольства
Спасатели на месте аварийной посадки самолета Ан-12 на Украине
Мэр Львова назвал груз причиной гибели людей при крушении Ан-12
Петр Порошенко
Порошенко заявил, что готов представить план реализации Минских соглашений
Президент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон во время встречи. 7 сентября 2019
Додон пошутил о подарке Путину на день рождения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:03В Эквадоре прекратили забастовку, парализовавшую на два дня страну
04:00Бюст Гагарина установили в планетарии аргентинской провинции Сан-Луис
03:48Ведущий программы "60 минут" объяснил необходимость обсуждать Украину
03:30ФНС не нашла подтверждений случаев мошенничества с подделкой своих писем
03:20В Перу объяснили, как выборы в конгресс помогут консолидировать страну
03:16Названа дата декабрьского запуска метеорологического спутника "Электро-Л"
03:13В МЧС рассказали, как словом остановить собаку, которая хочет вас покусать
02:20За демонтаж ядерного реактора Трамп готов снять санкции с КНДР на три года
02:14После сердечного приступа Сандерс заявил, что готов вернуться к работе
01:59Министра туризма Бразилии обвинили в нарушениях на выборах в 2018 году
01:43Демократы в конгрессе США запросили документы по Украине у Белого дома
01:36В Германии два человека умерли от колбасы
01:29В США перевернулся автобус со страдающими проблемами развития людьми
01:21Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ
01:19Трибунал Колумбии отменил амнистию для бывших лидеров РВСК
01:13Компания PayPal выходит из проекта по запуску криптовалюты Libra, пишут СМИ
01:08В Крыму пройдет воздушное цифровое шоу
01:03Израильская армия сообщила о пуске двух ракет из сектора Газа
01:00Аргентина хочет провести перекрестные года с Россией в 2020 или 2021 годах
00:52Стал известен победитель шоу "Голос. 60+"
Лента новостейМолния