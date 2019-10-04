Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-04T16:08Z
https://ria.ru/20191004/1559439683.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155745/32/1557453223_0:132:2998:1818_1036x0_80_0_0_0fddaa527630a87f6656d3bf14f7de17.jpg
РИА Новости

Мадс Миккельсен назвал борщ любимым произведением русской культуры

14:37 04.10.2019 (обновлено: 16:08 04.10.2019)
7280
© AP Photo / Invision / Chris PizzelloАктер Мадс Миккельсен
Актер Мадс Миккельсен
© AP Photo / Invision / Chris Pizzello
Актер Мадс Миккельсен. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Известный датский актер Мадс Миккельсен, исполнивший роль убийцы-людоеда Ганнибала в одноименном сериале, рассказал об отношении к России.
Отвечая на вопрос: "Какие произведения русской культуры вам нравятся?", актер не задумываясь назвал борщ.

"У вас богатая культура, я знаю. И очень большая страна. Я в Москве не в первый раз, хотел бы побывать и в других городах, сейчас у меня в топе Санкт-Петербург, хочу туда поехать", — сказал он.

Миккельсен рассказал, что любит своего персонажа Ганнибала, сроднился с ним за три сезона, а в молодости он хотел сыграть Человека-паука. У актера есть еще две мечты: поиграть в футбол с Месси и снятся у своего кумира — режиссера Мартина Скорсезе, на фильмах которого он вырос.
Народный артист РСФСР Александр Михайлов
Вчера, 12:35РИА Новости
Актер Александр Михайлов заявил, что рассчитывает дожить до 88 без маразма
Миккельсен встретился с поклонниками на фестивале популярной культуры Comic Con Russia в Москве.
Кадр из фильма Джокер
Вчера, 08:00Культура
Страшно идти в кино: Джокер запугал американских зрителей
67191328
Обсудить 1
Мадс МиккельсенМоскваМартин СкорсезеСанкт-ПетербургВ мире
Рекомендуем
Кадр из фильма Дылда
Выдвинутый от России на "Оскар" фильм "Дылда" покажут в британском прокате
РИА
Новости
Голливудский актер, экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер выступает на Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге. 4 октября 2019
Шварценеггер признал, что в России живут самые красивые женщины
Вишня
Россиянка прожила 70 лет с вишневой косточкой в носу
Георгий Габуния
Оскорбившего Путина грузинского журналиста вызвали на допрос
Лента
новостей
Маргарита Грачева с биопротезом на руке
Россиянка, которой бывший супруг отрубил кисти рук, снова собирается замуж
Сбор грибов
В Архангельской области шесть дней искали в лесу "скрытную" пенсионерку
Юлия Юзик
В Иране отпустят задержанную российскую журналистку
Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Сочи
Вышинский поблагодарил Путина за усилия по его возвращению в Россию
Шведская активистка Грета Тунберг
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
Жительница поселка Октябрь Донецкой области, чей дом попал под артобстрел в ночь с 22 на 23 сентября
СМИ рассказали о плане Киева по полной блокаде Донбасса
Сотрудники ФСБ РФ
Спецслужбы предотвратили четыре теракта в Центральной России
Президент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон во время встречи. 7 сентября 2019
Додон пошутил о подарке Путину на день рождения
Судно Audacia компании Allseas во время укладки труб на германском участке газопровода Северный поток-2. 30 ноября 2018
Дания сняла политические возражения с "Северного потока — 2", пишут СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:03В Эквадоре прекратили забастовку, парализовавшую на два дня страну
04:00Бюст Гагарина установили в планетарии аргентинской провинции Сан-Луис
03:48Ведущий программы "60 минут" объяснил необходимость обсуждать Украину
03:30ФНС не нашла подтверждений случаев мошенничества с подделкой своих писем
03:20В Перу объяснили, как выборы в конгресс помогут консолидировать страну
03:16Названа дата декабрьского запуска метеорологического спутника "Электро-Л"
03:13В МЧС рассказали, как словом остановить собаку, которая хочет вас покусать
02:20За демонтаж ядерного реактора Трамп готов снять санкции с КНДР на три года
02:14После сердечного приступа Сандерс заявил, что готов вернуться к работе
01:59Министра туризма Бразилии обвинили в нарушениях на выборах в 2018 году
01:43Демократы в конгрессе США запросили документы по Украине у Белого дома
01:36В Германии два человека умерли от колбасы
01:29В США перевернулся автобус со страдающими проблемами развития людьми
01:21Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ
01:19Трибунал Колумбии отменил амнистию для бывших лидеров РВСК
01:13Компания PayPal выходит из проекта по запуску криптовалюты Libra, пишут СМИ
01:08В Крыму пройдет воздушное цифровое шоу
01:03Израильская армия сообщила о пуске двух ракет из сектора Газа
01:00Аргентина хочет провести перекрестные года с Россией в 2020 или 2021 годах
00:52Стал известен победитель шоу "Голос. 60+"
Лента новостейМолния