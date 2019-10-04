Мадс Миккельсен назвал борщ любимым произведением русской культуры

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Известный датский актер Мадс Миккельсен, исполнивший роль убийцы-людоеда Ганнибала в одноименном сериале, рассказал об отношении к России.
Отвечая на вопрос: "Какие произведения русской культуры вам нравятся?", актер не задумываясь назвал борщ.
"У вас богатая культура, я знаю. И очень большая страна. Я в Москве не в первый раз, хотел бы побывать и в других городах, сейчас у меня в топе Санкт-Петербург, хочу туда поехать", — сказал он.
Миккельсен рассказал, что любит своего персонажа Ганнибала, сроднился с ним за три сезона, а в молодости он хотел сыграть Человека-паука. У актера есть еще две мечты: поиграть в футбол с Месси и снятся у своего кумира — режиссера Мартина Скорсезе, на фильмах которого он вырос.
Миккельсен встретился с поклонниками на фестивале популярной культуры Comic Con Russia в Москве.