Зеленский пообещал разобраться в ситуации с телеканалом NewsOne

КИЕВ, 4 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал разобраться в ситуации с иском Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания о лишении лицензии телеканала NewsOne, который летом собирался провести телемост с РФ.
Ранее Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания подал в Окружной административный суд Киева иск с просьбой аннулировать лицензию телеканала NewsOne.
"Мы будем разбираться с Нацсоветом по этому вопросу (иску о лицензии лицензии телеканала NewsOne). Они (в Нацсовете – ред.) сказали, что там что-то просрочено. Это все, что я знаю", - заявил Зеленский в пятницу журналистам, комментируя иск Нацсовета.
Ранее Нацсовет по вопросам телерадиовещания решил не продлевать лицензии пяти из шести цифровых вещателей, которые входят в структуру телеканала "112.Украина". Относительно NewsOne регулятор также принял решение о лишении лицензии, дело направлено в суд, который должен решить судьбу телеканала.
Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Кроме того, Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. Восьмого июля телеканал заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес. Нацсовет по ТВ назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne.