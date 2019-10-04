Зеленский пообещал разобраться в ситуации с телеканалом NewsOne

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019

КИЕВ, 4 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал разобраться в ситуации с иском Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания о лишении лицензии телеканала NewsOne, который летом собирался провести телемост с РФ.

Ранее Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания подал в Окружной административный суд Киева иск с просьбой аннулировать лицензию телеканала NewsOne.

"Мы будем разбираться с Нацсоветом по этому вопросу (иску о лицензии лицензии телеканала NewsOne). Они (в Нацсовете – ред.) сказали, что там что-то просрочено. Это все, что я знаю", - заявил Зеленский в пятницу журналистам, комментируя иск Нацсовета.

Ранее Нацсовет по вопросам телерадиовещания решил не продлевать лицензии пяти из шести цифровых вещателей, которые входят в структуру телеканала "112.Украина". Относительно NewsOne регулятор также принял решение о лишении лицензии, дело направлено в суд, который должен решить судьбу телеканала.