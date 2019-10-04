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РИА Новости

Мэр Львова назвал груз причиной гибели людей при крушении Ан-12

14:19 04.10.2019
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© ГУ ДСНС України у Львівській областіСпасатели на месте аварийной посадки самолета Ан-12 на Украине
Спасатели на месте аварийной посадки самолета Ан-12 на Украине
© ГУ ДСНС України у Львівській області
Спасатели на месте аварийной посадки самолета Ан-12 на Украине
КИЕВ, 4 окт - РИА Новости. Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что причиной гибели пяти человек во время экстренной посадки грузового самолета Ан-12 стал перевозимый груз, который задавил людей.
Ранее в пятницу Госслужба по ЧС сообщила, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку возле аэропорта "Львов" на Украине. Позже в ведомстве сообщили, что на борту находились восемь человек, при ЧП трое погибли и трое пострадали, судьба еще двоих была неизвестна. Троих членов экипажа самолета уже эвакуировали. Позже министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что при аварийной посадке погибли пять человек. Полиция завела уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта", санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.
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"Кабина полностью срезана, все разбросано. Груз, который был в самолете, задавил людей, которые там находились. Поэтому шансов еще кого-то найти... Это очень сложно. Говорят о восьми членах экипажа. Трех фактически спасли. По другим пока никакой положительной информации нету. Но многие фрагменты тел разбросаны у самого самолета", - цитирует Садового пресс-служба горсовета.
Он также сообщил, что самолет не должен был садиться во Львове, а должен был дозаправиться. "Он попросил экстренную возможность дозаправиться, и просто недотянул до взлетно-посадочной полосы несколько километров. Здесь вблизи жилые дома, и если бы он упал туда - была бы катастрофа", - добавил Садовой.
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Аварийная посадка Ан-12 на УкраинеСитуация на УкраинеАн-12ЛьвовВ мире
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