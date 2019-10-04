Суд взыскал с организаторов незаконной акции в Москве около 55 тысяч рублей

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Коптевский районный суд Москвы взыскал порядка 55 тысяч рублей с организаторов несогласованной акции 27 июля по иску Московского метрополитена, сообщает корреспондент РИА Новости.

Предприятие требовало компенсировать убытки за то, что в выходной день на работу вышли шесть начальников станций и первый замначальника службы движения.

Ответчиками по иску проходили Алексей Навальный, Илья Яшин, Юлия Галямина, Александр Соловьев, Любовь Соболь, Илья Жданов, Владимир Милов, Георгий Албуров и Олег Степанов.

Это уже не первое решение московских судов о компенсации потерь из-за несогласованных акций.

Так, Коптевский суд 1 октября частично удовлетворил исковые требования ГУП "Автомобильные дороги" и взыскал с организаторов митингов 3,4 миллиона рублей. В исковых требованиях "Автомобильные дороги" заявили, что понесли убытки, так как предоставили силовикам 30 машин для перекрытия дорог, работу которых оценили в 235 тысяч рублей. Дополнительная уборка обошлась еще в 430 тысяч рублей. Убытки от повреждения своего имущества учреждение оценило в сумму порядка 10,7 миллиона рублей.

В начале сентября этот же суд взыскал более 1,2 миллиона рублей в пользу "Мосгортранса" за простой рейсов во время несогласованного митинга.

По искам "Автомобильных дорог" и "Мосгортранса" из числа ответчиков исключили Албурова.

Тушинский суд 18 сентября присудил более 241 тысячи рублей компании "Анкор", которая владеет рестораном "Армения" на Тверской улице. Хозяева заявили в суде, что им пришлось закрыть свое заведение с 10:00 до 20:00 и потребовали возместить упущенную выгоду.