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РИА Новости

Суд взыскал с организаторов незаконной акции в Москве около 55 тысяч рублей

14:16 04.10.2019 (обновлено: 15:41 04.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНесогласованная акция в Москве. 27 июля 2019
Несогласованная акция в Москве. 27 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Коптевский районный суд Москвы взыскал порядка 55 тысяч рублей с организаторов несогласованной акции 27 июля по иску Московского метрополитена, сообщает корреспондент РИА Новости.
Предприятие требовало компенсировать убытки за то, что в выходной день на работу вышли шесть начальников станций и первый замначальника службы движения.
Ответчиками по иску проходили Алексей Навальный, Илья Яшин, Юлия Галямина, Александр Соловьев, Любовь Соболь, Илья Жданов, Владимир Милов, Георгий Албуров и Олег Степанов.
Это уже не первое решение московских судов о компенсации потерь из-за несогласованных акций.
Так, Коптевский суд 1 октября частично удовлетворил исковые требования ГУП "Автомобильные дороги" и взыскал с организаторов митингов 3,4 миллиона рублей. В исковых требованиях "Автомобильные дороги" заявили, что понесли убытки, так как предоставили силовикам 30 машин для перекрытия дорог, работу которых оценили в 235 тысяч рублей. Дополнительная уборка обошлась еще в 430 тысяч рублей. Убытки от повреждения своего имущества учреждение оценило в сумму порядка 10,7 миллиона рублей.
В начале сентября этот же суд взыскал более 1,2 миллиона рублей в пользу "Мосгортранса" за простой рейсов во время несогласованного митинга.
По искам "Автомобильных дорог" и "Мосгортранса" из числа ответчиков исключили Албурова.
Тушинский суд 18 сентября присудил более 241 тысячи рублей компании "Анкор", которая владеет рестораном "Армения" на Тверской улице. Хозяева заявили в суде, что им пришлось закрыть свое заведение с 10:00 до 20:00 и потребовали возместить упущенную выгоду.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля, 09:00РИА Новости
Чем грозит участие в несогласованных акциях
82410919
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Алексей НавальныйМоскваМосгортрансМосковский метрополитенПроисшествия
Популярные комментарии
Для заказчиков - копейки! (Я хотел сказать, центы).
4 октября, 14:40
иеромонах Макарий
800002
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