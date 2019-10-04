Киев не будет просить у РФ помощи по делу об инциденте в Керченском проливе

КИЕВ, 4 окт - РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины в пятницу заявило, что не планирует обращаться за правовой помощью к РФ в уголовном деле по прохождению украинских военных кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Ранее в пятницу пресс-служба партии "Европейская солидарность" сообщила, что российский адвокат Илья Новиков будет защищать бывшего президента Украины Петра Порошенко в ряде уголовных дел. Как отмечалось, такое решение было принято после того, как стало известно о том, что бюро якобы намерено обратиться к РФ за правовой помощью в уголовном деле по прохождению украинских военных кораблей в Керченском проливе.

"Государственное бюро расследований не обращалось и не планирует обращаться за правовой помощью к Российской Федерации в уголовном производстве по прохождению украинских военных кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Эта информация, распространенная в сегодняшнем заявлении партии "Европейская солидарность", не соответствует действительности", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте бюро.

Как отмечается, информация о состоянии досудебного расследования разглашается исключительно официально от имени бюро, а распространение фейковой информации может помешать ходу и его результатам и "подрывает имидж ГБР".

В мае Госбюро расследований Украины на основании заявления бывшего замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова возбудило уголовное дело против Порошенко о госизмене. Портнов обвинил Порошенко в госизмене из-за того, что он отправил украинских военных в Керченский пролив в ноябре 2018 года, где их задержали за нарушение российской границы.