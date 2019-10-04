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РИА Новости

Киев не будет просить у РФ помощи по делу об инциденте в Керченском проливе

14:13 04.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкМалые бронированные артиллерийские катера "Никополь", "Бердянск" и рейдовый буксир "Яны Капу" ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
Малые бронированные артиллерийские катера Никополь, Бердянск и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Малые бронированные артиллерийские катера "Никополь", "Бердянск" и рейдовый буксир "Яны Капу" ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи. Архивное фото
КИЕВ, 4 окт - РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины в пятницу заявило, что не планирует обращаться за правовой помощью к РФ в уголовном деле по прохождению украинских военных кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Ранее в пятницу пресс-служба партии "Европейская солидарность" сообщила, что российский адвокат Илья Новиков будет защищать бывшего президента Украины Петра Порошенко в ряде уголовных дел. Как отмечалось, такое решение было принято после того, как стало известно о том, что бюро якобы намерено обратиться к РФ за правовой помощью в уголовном деле по прохождению украинских военных кораблей в Керченском проливе.
Задержанные украинские корабли в порту Керчи
1 октября, 16:31РИА Новости
Бюро расследований Украины изъяло данные об инциденте в Керченском проливе
"Государственное бюро расследований не обращалось и не планирует обращаться за правовой помощью к Российской Федерации в уголовном производстве по прохождению украинских военных кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Эта информация, распространенная в сегодняшнем заявлении партии "Европейская солидарность", не соответствует действительности", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте бюро.
Как отмечается, информация о состоянии досудебного расследования разглашается исключительно официально от имени бюро, а распространение фейковой информации может помешать ходу и его результатам и "подрывает имидж ГБР".
В мае Госбюро расследований Украины на основании заявления бывшего замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова возбудило уголовное дело против Порошенко о госизмене. Портнов обвинил Порошенко в госизмене из-за того, что он отправил украинских военных в Керченский пролив в ноябре 2018 года, где их задержали за нарушение российской границы.
Во всей красе
29 ноября 2018, 20:15РИА Новости
Во всей красе
Ранее директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что Порошенко имеет статус свидетеля во всех 12 уголовных делах, которые ведет госбюро. Бывший президент ранее давал показания в Госбюро расследований по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском", уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой", а также о превышении служебных полномочий.
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Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныКерченский проливАндрей Портнов (политик)РоссияУкраинаВ мире
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