Опрос показал, как россияне оценивают работу учителей

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Работу учителей сейчас считают хорошей или отличной 42% россиян, при этом 65% опрошенных называют эту профессию непривлекательной, свидетельствует опрос фонда Работу учителей сейчас считают хорошей или отличной 42% россиян, при этом 65% опрошенных называют эту профессию непривлекательной, свидетельствует опрос фонда "Общественное мнение" (ФОМ)

Результаты опроса приводятся накануне Дня учителя, который отмечается в России 5 октября. По данным исследования, 65% россиян считают профессию учителя сегодня непривлекательной - в основном так думают люди в возрасте от 46 до 60 лет (73% граждан этой возрастной категории), лишь 23% придерживаются обратного мнения. Отмечается, что 42% граждан оценивают работу учителей на сегодняшний день отлично и хорошо, 31% - удовлетворительно, 17% затруднились ответить, а 10% указали, что школьные преподаватели сейчас справляются со своими обязанностями плохо и очень плохо.

Кроме этого, 62% полагают, что помимо преподавания учителя должны заниматься еще и воспитанием учеников, 34% выразили противоположную позицию. По данным ФОМ, дети, внуки или другие близкие родственники, которые учатся в школе, есть у 68% опрошенных, у 32% таких нет. При этом 39% опрошенных, у которых есть в семье школьники, нравятся их учителя, 20% не определились с ответом, еще 9% - не нравятся.

В целом, как указано в опросе, 42% россиян оценивают качество современного российского школьного образования как среднее, 33% назвали его плохим, лишь 13% - хорошим, а 12% затруднились дать ответ. Также, по мнению 44% респондентов, качество образования в школе в последнее время ухудшается, 25% полагают, что оно не меняется, 16% не смогли ответить, 15% ответили, что оно улучшается.