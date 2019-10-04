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РИА Новости

Младенец, умерший на борту севшего в Волгограде самолета, летел на лечение

13:32 04.10.2019 (обновлено: 14:13 04.10.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ВОЛГОГРАД, 4 окт — РИА Новости. Двухмесячный ребенок, который умер на борту самолета, летел из Грозного в Москву на лечение, сообщили РИА Новости в региональном комитете здравоохранения.
В четверг рейс авиакомпании "Ютэйр" экстренно сел в Волгограде в 16:45 по местному времени (15:45 мск) из-за плохого самочувствия двухмесячной девочки.
Младенца с мамой передали медицинской службе, а самолет через час вылетел в пункт назначения.
Ребенка в состоянии клинической смерти доставили в больницу, где зафиксировали его смерть.
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МоскваГрозныйВолгоградПроисшествия
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