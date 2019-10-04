Младенец, умерший на борту севшего в Волгограде самолета, летел на лечение

ВОЛГОГРАД, 4 окт — РИА Новости. Двухмесячный ребенок, который умер на борту самолета, летел из Грозного в Москву на лечение, сообщили РИА Новости в региональном комитете здравоохранения.

В четверг рейс авиакомпании "Ютэйр" экстренно сел в Волгограде в 16:45 по местному времени (15:45 мск) из-за плохого самочувствия двухмесячной девочки.

Младенца с мамой передали медицинской службе, а самолет через час вылетел в пункт назначения.