Спецслужбы предотвратили четыре теракта в Центральной России

ТУЛА, 4 окт — РИА Новости. Спецслужбы в 2019 году предотвратили четыре теракта в крупных городах Центрального федерального округа, сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности в ЦФО.

Он пояснил, что речь идет о Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже.

Помимо этого, удалось предотвратить еще одно преступление террористической направленности, добавил Патрушев.

Секретарь Совбеза отметил, что с января по сентябрь в Центральном округе задержали 152 человека, причастных к террористической деятельности.

Говоря о безопасности в местах массового пребывания людей, Патрушев сообщил, что в ЦФО 11 процентов таких объектов еще не обследовали на предмет защищенности от терроризма, а 22 процента не получили паспорта безопасности.

Секретарь Совбеза указал губернаторам на недостаточный контроль и призвал федеральные и местные власти найти деньги, чтобы защитить уязвимые объекты.

Патрушев особо обратил внимание на то, что во Владимирской и Рязанской областях около 300 образовательных учреждений не охраняются и остаются легкими целями для террористов.