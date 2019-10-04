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РИА Новости

Спецслужбы предотвратили четыре теракта в Центральной России

13:19 04.10.2019 (обновлено: 15:27 04.10.2019)
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© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ РФ
© ФСБ РФ
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ТУЛА, 4 окт — РИА Новости. Спецслужбы в 2019 году предотвратили четыре теракта в крупных городах Центрального федерального округа, сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности в ЦФО.
Он пояснил, что речь идет о Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже.
Помимо этого, удалось предотвратить еще одно преступление террористической направленности, добавил Патрушев.
Секретарь Совбеза отметил, что с января по сентябрь в Центральном округе задержали 152 человека, причастных к террористической деятельности.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
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Патрушев назвал причины, тормозящие диверсификацию "оборонки" в ЦФО
Говоря о безопасности в местах массового пребывания людей, Патрушев сообщил, что в ЦФО 11 процентов таких объектов еще не обследовали на предмет защищенности от терроризма, а 22 процента не получили паспорта безопасности.
Секретарь Совбеза указал губернаторам на недостаточный контроль и призвал федеральные и местные власти найти деньги, чтобы защитить уязвимые объекты.
Патрушев особо обратил внимание на то, что во Владимирской и Рязанской областях около 300 образовательных учреждений не охраняются и остаются легкими целями для террористов.
Кроме того, по его словам, на некоторых социальных объектах Воронежской, Костромской, Липецкой, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей "уровень подготовки персонала к действиям при угрозе теракта остается низким".
Задержанный ФСБ РФ в Южно-Сахалинске сторонник запрещённой на территории РФ международной террористической организации Исламское Государство (запрещенная в России террористическая организация). Апрель 2017
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Совет Безопасности РФТулаВладимирВоронежНиколай ПатрушевРоссияТамбовБезопасность
Популярные комментарии
Вы что, правда верите в террористов в Тамбове?
4 октября, 13:52
ЕЕлена
584118150
За всеми террористами стоит американский режим.
4 октября, 13:22
nnikolo.fedoseev
1151150028
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