Полиция уточняет число пострадавших в инциденте на кубанском заводе

КРАСНОДАР, 4 окт — РИА Новости. Полиция работает с участниками корпоративного конфликта, сопровождавшегося захватом предприятия со стрельбой в Славянске-на-Кубани, и уточняет количество пострадавших, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"Уточняется количество пострадавших. Никакой речи не может идти о захвате заложников. <…> Они (участники инцидента. — Прим. ред.) здесь (на предприятии. — Прим. ред.). Сейчас идут следственные действия. Они будут доставлены в полицию, сейчас с ними работают сотрудники",— сказал представитель пресс-службы ГУ МВД.