Полиция уточняет число пострадавших в инциденте на кубанском заводе

КРАСНОДАР, 4 окт — РИА Новости. Полиция работает с участниками корпоративного конфликта, сопровождавшегося захватом предприятия со стрельбой в Славянске-на-Кубани, и уточняет количество пострадавших, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Ранее ГУ МВД сообщило, что в Славянске-на-Кубани рано утром произошел инцидент со стрельбой на одном из предприятий города, его причина — спор между хозяйствующими субъектами. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, имела место попытка рейдерского захвата. По данным СМИ, речь идет о консервном заводе "Кубанские деликатесы". По данным главка, участники конфликта установлены.
"Уточняется количество пострадавших. Никакой речи не может идти о захвате заложников. <…> Они (участники инцидента. — Прим. ред.) здесь (на предприятии. — Прим. ред.). Сейчас идут следственные действия. Они будут доставлены в полицию, сейчас с ними работают сотрудники",— сказал представитель пресс-службы ГУ МВД.