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РИА Новости

Полиция уточняет число пострадавших в инциденте на кубанском заводе

13:06 04.10.2019 (обновлено: 16:32 04.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции . Архивное фото
КРАСНОДАР, 4 окт — РИА Новости. Полиция работает с участниками корпоративного конфликта, сопровождавшегося захватом предприятия со стрельбой в Славянске-на-Кубани, и уточняет количество пострадавших, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Ранее ГУ МВД сообщило, что в Славянске-на-Кубани рано утром произошел инцидент со стрельбой на одном из предприятий города, его причина — спор между хозяйствующими субъектами. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, имела место попытка рейдерского захвата. По данным СМИ, речь идет о консервном заводе "Кубанские деликатесы". По данным главка, участники конфликта установлены.
Полиция
Вчера, 11:21РИА Новости
В МВД назвали причину инцидента со стрельбой в Славянске-на-Кубани
"Уточняется количество пострадавших. Никакой речи не может идти о захвате заложников. <…> Они (участники инцидента. — Прим. ред.) здесь (на предприятии. — Прим. ред.). Сейчас идут следственные действия. Они будут доставлены в полицию, сейчас с ними работают сотрудники",— сказал представитель пресс-службы ГУ МВД.
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ГУ МВД России по Краснодарскому краюКраснодарский крайПроисшествия
Популярные комментарии
90-е продолжаются ..
4 октября, 14:05
Губернатор о.Борнео
74306012
Я уверен, что эту провакацию устроили американцы.
4 октября, 14:04
Russian robot
122500024
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