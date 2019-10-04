На Кубани рейдеры попытались захватить завод

КРАСНОДАР, 4 окт — РИА Новости. В Славянском районе Краснодарского края произошла попытка рейдерского захвата предприятия, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах региона.
В ГУ МВД по региону отметили, что во время инцидента применялось оружие. Всех участников конфликта установили. Причиной стал спор "между хозяйствующими субъектами" за право управления "одним из городских предприятий".
По неподтвержденным данным, один пострадавший находится в реанимации.
Региональные СМИ сообщили, что инцидент произошел на консервном заводе "Кубанские деликатесы" в Славянске-на-Кубани.
В местной администрации подтвердили, что рейдеры попытались провести захват предприятия.