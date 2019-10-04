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РИА Новости

На Кубани рейдеры попытались захватить завод

10:22 04.10.2019 (обновлено: 13:19 04.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 4 окт — РИА Новости. В Славянском районе Краснодарского края произошла попытка рейдерского захвата предприятия, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах региона.
В ГУ МВД по региону отметили, что во время инцидента применялось оружие. Всех участников конфликта установили. Причиной стал спор "между хозяйствующими субъектами" за право управления "одним из городских предприятий".
По неподтвержденным данным, один пострадавший находится в реанимации.
Региональные СМИ сообщили, что инцидент произошел на консервном заводе "Кубанские деликатесы" в Славянске-на-Кубани.
В местной администрации подтвердили, что рейдеры попытались провести захват предприятия.
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Славянский районКраснодарский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Да, вы правы, 90-е не заканчивались. Потому что власть одна и та же.
4 октября, 11:32
engelchenlore
208203086
Нас пугают 90-ми, а они и не заканчивались.
4 октября, 11:27
Сергей Добрый
222317149
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