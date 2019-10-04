Поликлиники Ленобласти переходят с бумажных на электронные медкарты

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - РИА Новости. В рамках реализации национального проекта “Здоровье” 31 поликлиника Ленинградской области получила оборудование, с помощью которого будет осуществлен переход с бумажных медицинских карт пациентов на электронные, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, оснащение компьютерной техникой рабочих мест в медицинских организациях области ведется в рамках национального проекта "Здравоохранение" и регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)".

"В настоящее время продолжается доработка информационных систем, которые позволят сформировать интегрированную со всеми медицинскими организациями единую электронную медицинскую карту жителя Ленинградской области и центральный архив медицинских изображений. Это позволит сократить время диагностики и принятия решения по назначению лечения – результаты лабораторных исследований пациента из любого учреждения региона будут доступны врачам в режиме онлайн. Планируется, что врачи приступят к работе на новом оборудовании с ноября 2019 года",- сказал собеседник агентства.

Он отметил, что будет усовершенствована услуга записи на прием к врачу в электронной форме через федеральный портал gosuslugi.ru и региональный портал zdrav.lenreg.ru, а также организация медпомощи больным онкологическими заболеваниями.