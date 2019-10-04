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РИА Новости
Ленинградская область

Поликлиники Ленобласти переходят с бумажных на электронные медкарты

12:51 04.10.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМедицинский работник выдает медицинскую карту пациенту в регистратуре поликлиники
Медицинский работник выдает медицинскую карту пациенту в регистратуре поликлиники
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - РИА Новости. В рамках реализации национального проекта “Здоровье” 31 поликлиника Ленинградской области получила оборудование, с помощью которого будет осуществлен переход с бумажных медицинских карт пациентов на электронные, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, оснащение компьютерной техникой рабочих мест в медицинских организациях области ведется в рамках национального проекта "Здравоохранение" и регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)".
"В настоящее время продолжается доработка информационных систем, которые позволят сформировать интегрированную со всеми медицинскими организациями единую электронную медицинскую карту жителя Ленинградской области и центральный архив медицинских изображений. Это позволит сократить время диагностики и принятия решения по назначению лечения – результаты лабораторных исследований пациента из любого учреждения региона будут доступны врачам в режиме онлайн. Планируется, что врачи приступят к работе на новом оборудовании с ноября 2019 года",- сказал собеседник агентства.
Он отметил, что будет усовершенствована услуга записи на прием к врачу в электронной форме через федеральный портал gosuslugi.ru и региональный портал zdrav.lenreg.ru, а также организация медпомощи больным онкологическими заболеваниями.
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