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РИА Новости

Премьер Украины выразил соболезнования родным погибших при крушении Ан-12

12:51 04.10.2019
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© ГУ ДСНС України у Львівській областіСпасатели на месте аварийной посадки самолета Ан-12 на Украине
Спасатели на месте аварийной посадки самолета Ан-12 на Украине
© ГУ ДСНС України у Львівській області
КИЕВ, 4 окт - РИА Новости. Премьер Украины Алексей Гончарук выразил соболезнования родным погибших при аварийной посадке самолета Ан-12 возле Львова.
Ранее в пятницу Госслужба по ЧС сообщила, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку возле аэропорта "Львов" на Украине. Позже в ведомстве сообщили, что на борту находились восемь человек, при ЧП трое погибли и трое пострадали, судьба еще двоих была неизвестна. Троих членов экипажа самолета уже эвакуировали. Позже министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что при аварийной посадке погибли пять человек. Полиция завела уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта", санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Спасатели на месте аварийной посадки самолета Ан-12 на Украине
Вчера, 11:24РИА Новости
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"Ужасная трагедия под Львовом. Пятеро погибших! Трое в тяжелом состоянии в больнице. Из-за того, что закончилось топливо грузовому самолету АН-12 авиакомпании "Украина Аэроальянс" пришлось совершить аварийную посадку. Расследование аварии начато. Мои соболезнования родным и близким", - написал Гончарук на своей странице в Facebook.
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Аварийная посадка Ан-12 на УкраинеВладислав КриклийАлексей ГончарукАн-12ЛьвовУкраинаВ мире
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