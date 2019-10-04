Премьер Украины выразил соболезнования родным погибших при крушении Ан-12

Ранее в пятницу Госслужба по ЧС сообщила, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку возле аэропорта "Львов" на Украине. Позже в ведомстве сообщили, что на борту находились восемь человек, при ЧП трое погибли и трое пострадали, судьба еще двоих была неизвестна. Троих членов экипажа самолета уже эвакуировали. Позже министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что при аварийной посадке погибли пять человек. Полиция завела уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта", санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.