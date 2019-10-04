Премьер Украины выразил соболезнования родным погибших при крушении Ан-12

КИЕВ, 4 окт - РИА Новости. Премьер Украины Алексей Гончарук выразил соболезнования родным погибших при аварийной посадке самолета Ан-12 возле Львова.
Ранее в пятницу Госслужба по ЧС сообщила, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку возле аэропорта "Львов" на Украине. Позже в ведомстве сообщили, что на борту находились восемь человек, при ЧП трое погибли и трое пострадали, судьба еще двоих была неизвестна. Троих членов экипажа самолета уже эвакуировали. Позже министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что при аварийной посадке погибли пять человек. Полиция завела уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта", санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.
"Ужасная трагедия под Львовом. Пятеро погибших! Трое в тяжелом состоянии в больнице. Из-за того, что закончилось топливо грузовому самолету АН-12 авиакомпании "Украина Аэроальянс" пришлось совершить аварийную посадку. Расследование аварии начато. Мои соболезнования родным и близким", - написал Гончарук на своей странице в Facebook.