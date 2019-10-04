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РИА Новости

Песков прокомментировал исследования о падении дохода среднего класса

12:49 04.10.2019 (обновлено: 14:09 04.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В Кремле с большим вниманием относятся к различным исследованиям, соответствующие ведомства и министерства будут учитывать их в своей работе, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, комментируя исследования о падении дохода среднего класса в России.
Журналисты спросили у Пескова о позиции Кремля в отношении тенденций, описанных в докладе Высшей школы экономики, согласно которому средний класс России продолжает терять доходы уже пять лет — "чтобы выбыть из него, достаточно просто завести ребенка", как утверждает журналист.

"Вы знаете, мы, конечно, с большим вниманием относимся к подобным исследованиям. Существует множество <…> исследований разных организаций, в том числе и Высшей школы экономики", — сказал Песков.

Он отметил, что это одна из точек зрения и она заслуживает внимания и, безусловно, соответствующие ведомства и министерства будут учитывать подобные точки зрения в своей работе. Он добавил, что, конечно, есть сигналы, которые говорят о том, что существуют проблемы.
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"Действительно, с рождением ребенка доход на каждого члена семьи падает. Это простая арифметика. Но вы знаете, что многие из этих явлений уже достаточно значительное время назад были приняты во внимание, и существует целый набор мер, который сейчас имплементируется и реализуется правительством для повышения доходов населения, для избавления от бедности, поэтому работа ведется, но, как говорится, не все сразу", — отметил Песков.
Отвечая на уточняющий вопрос о данных исследования по численности среднего класса в России, он отметил, что оценивать работу правительства и президента по одному критерию было бы неверно.
"Безусловно, какие-то параметры иногда не выполняются, это очевидно. Вместе с тем, скажем так, рисовать картину, основываясь на одном параметре, было бы просто неверно. Но еще раз повторяю, это все принимается во внимание", — добавил Песков.
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Дмитрий ПесковРоссияОбщество
Популярные комментарии
Пескову бы макраме заняться - знатные бы узоры выписывал!
4 октября, 13:04
ВМВладимир Мишин
2732510311
Снижение дохода среднего класса увеличивает количество нищеты в России, а это и есть цель ибо плодится только нищета. А что нищите нужно? Правильно, паёк на еду и религия.
4 октября, 12:51
ИРИван Русский
2444112338
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