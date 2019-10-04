Песков прокомментировал исследования о падении дохода среднего класса

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В Кремле с большим вниманием относятся к различным исследованиям, соответствующие ведомства и министерства будут учитывать их в своей работе, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, комментируя исследования о падении дохода среднего класса в России.

Журналисты спросили у Пескова о позиции Кремля в отношении тенденций, описанных в докладе Высшей школы экономики, согласно которому средний класс России продолжает терять доходы уже пять лет — "чтобы выбыть из него, достаточно просто завести ребенка", как утверждает журналист.

"Вы знаете, мы, конечно, с большим вниманием относимся к подобным исследованиям. Существует множество <…> исследований разных организаций, в том числе и Высшей школы экономики", — сказал Песков.

Он отметил, что это одна из точек зрения и она заслуживает внимания и, безусловно, соответствующие ведомства и министерства будут учитывать подобные точки зрения в своей работе. Он добавил, что, конечно, есть сигналы, которые говорят о том, что существуют проблемы.

"Действительно, с рождением ребенка доход на каждого члена семьи падает. Это простая арифметика. Но вы знаете, что многие из этих явлений уже достаточно значительное время назад были приняты во внимание, и существует целый набор мер, который сейчас имплементируется и реализуется правительством для повышения доходов населения, для избавления от бедности, поэтому работа ведется, но, как говорится, не все сразу", — отметил Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос о данных исследования по численности среднего класса в России, он отметил, что оценивать работу правительства и президента по одному критерию было бы неверно.