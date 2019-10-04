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РИА Новости

В Гонконге начались многотысячные протесты после запрета на ношение масок

12:48 04.10.2019
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкУчастники протестов в Гонконге
Участники протестов в Гонконге
© РИА Новости / Мигель Кандела
Перейти в фотобанк
Участники протестов в Гонконге
ПЕКИН, 4 окт - РИА Новости. Многотысячные протесты проходят в разных районах Гонконга в пятницу на фоне объявления о решении властей ввести запрет на ношение масок и других покрывающих лицо предметов во время демонстраций.
Ранее в пятницу глава администрации Гонконга Кэрри Лэм объявила о решении властей ввести запрет на ношение масок во время протестов и других массовых собраний. Запрет вступит в силу к полуночи по местному времени. Лица, которые нарушат запрет, могут получить наказание в виде лишения свободы до года или же штраф в размере 25 тысяч гонконгских долларов (3,2 тысячи долларов США).
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Кэрри Лэм, выступая на пресс-конференции в пятницу, сообщила, что объявит об отмене запрета, когда в нем уже не будет необходимости. При этом она не исключила, что, если протесты усугубятся, власти рассмотрят возможность введения и других ограничивающих мер.
Отвечая на вопрос о том, не опасается ли она эскалации насилия на улицах в связи с введением запрета, глава администрации Гонконга отметила, что предсказать, какое влияние окажет новый закон на уровень насилия во время протестов, крайне сложно. Тем не менее, Лэм выразила надежду, что запрет окажет сдерживающий эффект на молодёжь, а работа правоохранительных органов станет эффективнее.
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По словам Лэм, закон предусматривает ряд исключений, в том числе, когда закрывать лицо необходимо по религиозным или медицинским причинам.
Новый закон предусматривает запрет на использование любых предметов, закрывающих лицо и препятствующих идентификации личности, и в то же время наделяет сотрудников правоохранительных органов полномочиями потребовать от находящихся в публичных местах людях снять с лица с маску.
По словам Лэм, за последние 4 месяца в городе прошли около 400 протестов, в которых пострадали более 1,1 тысячи человек, включая 300 сотрудников полиции. Так как после полного отзыва противоречивого законопроекта об экстрадиции, который спровоцировал беспорядки, улучшения ситуации не произошло, власти вынуждены предпринимать другие меры, чтобы попытаться урегулировать ситуацию в городе.
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