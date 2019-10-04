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РИА Новости

Актер Александр Михайлов заявил, что рассчитывает дожить до 88 без маразма

12:35 04.10.2019 (обновлено: 14:35 04.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНародный артист РСФСР Александр Михайлов
Народный артист РСФСР Александр Михайлов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Народный артист РСФСР Александр Михайлов . Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Народный артист РСФСР Александр Михайлов, который отметит в субботу свое 75-летие, рассказал, что рассчитывает "дожить до 88 без маразма, а там как бог даст".
"Радует, что я жив-здоров, что семья моя в здравии, что внучка у меня родилась, что моя младшая дочка активно занята в кино и активно работает в театре, что в мирное время мы живем – какие-то глобальные вещи. Как сказал Пушкин: "На свете счастья нет, а есть покой и воля". Вот это мне близко сейчас. Мне 75 лет, я решил дожить до 88 без маразма, а там как бог даст", - рассказал Михайлов в интервью РИА Новости.
По словам актера, юбилей он отметит тихо, в узком круг родственников и друзей и в небольшом ресторане-квартире.
В ближайших планах – гастроли по Германии со спектаклем "Невеста напрокат", где он играет с Еленой Прокловой и Юлией Такшиной.
Читайте полный текст интервью Александра Михайлова >>
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Александр Михайлов (актер)РСФСРГерманияРоссияОбщество
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