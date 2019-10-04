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РИА Новости

Александр Михайлов: хочу прожить до 88 лет без маразма

13:00 04.10.2019 (обновлено: 13:04 04.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНародный артист РСФСР Александр Михайлов
Народный артист РСФСР Александр Михайлов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Народный артист РСФСР Александр Михайлов 5 октября отмечает 75-летний юбилей. О радостях жизни, любимых ролях и творческих планах поговорила с актером корреспондент РИА Новости Анна Горбашова.
— Александр Яковлевич, как вы планируете отметить юбилей?
— Я стараюсь не очень афишировать это событие. Посижу с друзьями и близкими в небольшом ресторанчике, это такой ресторан-квартира. Вот, собственно, и все. А 7 октября будет мой творческий вечер в ДК имени Плеханова. У меня есть программа "Экология души", разговор со зрителем при свечах — она меня очень греет.
— Что вам сейчас приносит радость в творческом плане и в человеческом?
— Радует, что я жив-здоров, что семья моя в здравии, что внучка у меня родилась, что моя младшая дочка активно занята в кино и активно работает в театре, что в мирное время мы живем — какие-то глобальные вещи. Как сказал Пушкин: "На свете счастья нет, а есть покой и воля", это мне сейчас близко. Мне 75 лет, я решил дожить до 88 без маразма, а там как бог даст.
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— С внучкой часто общаетесь?
— Не очень часто, к сожалению, катастрофически не хватает времени.
— Какие у вас ближайшие планы?
— Я играю в антрепризном спектакле "Невеста напрокат " с Еленой Прокловой и Юлией Такшиной. Это американская пьеса о проблемах отцов и детей, в ближайшее время мы едем на гастроли в Германию с этим спектаклем. Еще одна антреприза – спектакль "Старая дева", где мы играем с Инной Чуриковой и Екатериной Васильевой. Меня всегда ждут с моей программой в Сибири, и сейчас будут большие там гастроли, ждут в Португалии, в Испании.
— Вы уже несколько лет преподаете во ВГИКе, педагогическая деятельность вам интересна, как оцениваете уровень современных студентов?
— Если бы не Алексей Баталов, который меня уговорил, я, может быть, не был бы сегодня в этой роли. Преподавание — это не совсем мое. Я еще пока не вошел во вкус, в большей степени я учусь у студентов, нежели они у меня. Что касается уровня, легкая деградация ощущается.
— Сейчас вы не часто снимаетесь в кино, нет подходящих ролей?
— То, что мне предлагают, я отказываюсь. Мне хочется сниматься, но то, что подсовывают, мне неинтересно. А только ради заработка… В рекламе я принципиально не снимаюсь, мне три банка предлагали, но я запомнил фразу, сказанную мне некогда дедом: "Внук, деньги приходят и уходят, а стыд останется". Мне не стыдно за военную картину "Разжалованный", но пока она так и не вышла на большой экран.
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— Фильм Владимира Меньшова "Любовь и голуби", где вы сыграли главного героя, входит в число самых любимых у россиян, он разобран на цитаты и не надоедает никогда. А какая ваша любимая роль?
— Один из моих самых любимых фильмов — "Очарованный странник" Ирины Поплавской, пророческая картина, кстати, режиссерская версия этого фильма до сих пор лежит на полке. Еще одна картина "Отряд специального назначения", где я прикоснулся к судьбе гениального русского разведчика Николая Ивановича Кузнецова. И, конечно, я люблю нашу картину "Любовь и голуби" — это однозначно.
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