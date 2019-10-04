В Минфине предложили ограничить перечень профессий для самозанятых

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Первый вице-премьер России — министр финансов Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, а после этого расширять действие этого режима в субъектах России.
"Нам, наверное, нужно четко определить перечень профессий, где такая система может работать. Водители, предположим, репетиторы и так далее, и тому подобное. Перечень профессий должен быть фиксирован. Мы в таком случае будем готовы распространять этот механизм на субъекты России", — сказал он на парламентских слушаниях в Совете Федерации.
По словам Силуанова, новый режим для самозанятых, который работает в качестве эксперимента в четырех регионах России, неплохо себя зарекомендовал. "Хотя там есть определенные риски: целый ряд предприятий теперь нанимают работников не как сотрудников предприятий, а как самозанятых. Такие я сам лично знаю случаи", — отметил он.