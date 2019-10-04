Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-04T18:52Z
https://ria.ru/20191004/1559431728.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155942/98/1559429821_0:0:2810:1581_1036x0_80_0_0_3de799b607bf827fae148cb5e63088ad.jpg
РИА Новости

В Минфине предложили ограничить перечень профессий для самозанятых

12:22 04.10.2019 (обновлено: 18:52 04.10.2019)
15307
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр финансов России Антон Силуанов
Министр финансов России Антон Силуанов
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Министр финансов России Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Первый вице-премьер России — министр финансов Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, а после этого расширять действие этого режима в субъектах России.

"Нам, наверное, нужно четко определить перечень профессий, где такая система может работать. Водители, предположим, репетиторы и так далее, и тому подобное. Перечень профессий должен быть фиксирован. Мы в таком случае будем готовы распространять этот механизм на субъекты России", — сказал он на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

По словам Силуанова, новый режим для самозанятых, который работает в качестве эксперимента в четырех регионах России, неплохо себя зарекомендовал. "Хотя там есть определенные риски: целый ряд предприятий теперь нанимают работников не как сотрудников предприятий, а как самозанятых. Такие я сам лично знаю случаи", — отметил он.
Партнерское рукопожатие
3 октября, 13:16РИА Новости
Больше половины россиян не хотят открывать свое дело, показало исследование
60214612217
Обсудить 64
Антон СилуановСовет Федерации РФМинистерство финансов РФРоссияЭкономика
Популярные комментарии
А давайте их просто расстреляем, чтоб другим не повадно было... или нет нельзя, мы же в ПАСЕ, ну тогда в Сибирь их... Какие Вам возможности самозанятый сломал?
4 октября, 14:16
ddega3333
8180216
Скоро люди обратно в тень потянутся.
4 октября, 13:48
Денис В
8720143
Рекомендуем
Урок
Учительница в Красноярске обратилась в полицию из-за злой шутки учеников
РИА
Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал исследования о падении дохода среднего класса
Балкон
Житель Ставрополья одним из первых получит штраф за курение на балконе
Шведская активистка Грета Тунберг
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
Лента
новостей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал сообщения о присвоении Чемезову звания Героя России
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева ответила на призыв Путина не очернять Украину в российских СМИ
Шашлык
Названо самое вредное мясо
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Балашихе подросток убил девочку из параллельного класса
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
На Кубани рейдеры попытались захватить завод
Сотрудники ФСБ РФ
Спецслужбы предотвратили четыре теракта в Центральной России
Сотрудник полиции
Полиция уточняет число пострадавших в инциденте на кубанском заводе
Попытка срыва выступления Петра Толстого в ПАСЕ. Стоп-кадр видео
Сенатор рассказал, кто стоит за попыткой срыва выступления Толстого в ПАСЕ
Фрукты
Врач рассказал, как можно сохранить печень здоровой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:48Ведущий программы "60 минут" объяснил необходимость обсуждать Украину
03:30ФНС не нашла подтверждений случаев мошенничества с подделкой своих писем
03:20В Перу объяснили, как выборы в конгресс помогут консолидировать страну
03:16Названа дата декабрьского запуска метеорологического спутника "Электро-Л"
03:13В МЧС рассказали, как словом остановить собаку, которая хочет вас покусать
02:20За демонтаж ядерного реактора Трамп готов снять санкции с КНДР на три года
02:14После сердечного приступа Сандерс заявил, что готов вернуться к работе
01:59Министра туризма Бразилии обвинили в нарушениях на выборах в 2018 году
01:43Демократы в конгрессе США запросили документы по Украине у Белого дома
01:36В Германии два человека умерли от колбасы
01:29В США перевернулся автобус со страдающими проблемами развития людьми
01:21Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ
01:19Трибунал Колумбии отменил амнистию для бывших лидеров РВСК
01:13Компания PayPal выходит из проекта по запуску криптовалюты Libra, пишут СМИ
01:08В Крыму пройдет воздушное цифровое шоу
01:03Израильская армия сообщила о пуске двух ракет из сектора Газа
01:00Аргентина хочет провести перекрестные года с Россией в 2020 или 2021 годах
00:52Стал известен победитель шоу "Голос. 60+"
00:48Лидер иракских шиитов призвал к отставке правительства и досрочным выборам
00:46"Учитель года" предположила, что победить ей позволила работа не по шаблону
Лента новостейМолния