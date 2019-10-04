В Минфине предложили ограничить перечень профессий для самозанятых

"Нам, наверное, нужно четко определить перечень профессий, где такая система может работать. Водители, предположим, репетиторы и так далее, и тому подобное. Перечень профессий должен быть фиксирован. Мы в таком случае будем готовы распространять этот механизм на субъекты России", — сказал он на парламентских слушаниях в Совете Федерации.