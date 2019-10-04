Глава ГПУ рассказал о делах, к которым может быть причастен сын Байдена

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости. Сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер и компания Burisma могут быть причастны к 15 уголовным делам на Украине, заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка на брифинге, который транслировал телеканал " Сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер и компания Burisma могут быть причастны к 15 уголовным делам на Украине, заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка на брифинге, который транслировал телеканал " Наш ".

Помимо Байдена-младшего, к делам могут иметь отношение экс-министр экологии Николай Злочевский и олигарх Сергей Курченко, добавил глава надзорного ведомства.

Рябошапка пояснил, что сейчас генпрокуратура пересматривает дела, которые ранее были закрыты или разделены, чтобы выявить случаи принятия незаконных процессуальных решений.

Генпрокурор подчеркнул, что аудит продолжается, количество дел может измениться.

Хантер Байден входил в совет директоров Burisma Group — одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. Байден-старший, занимая пост вице-президента США, в 2016 году призывал украинские власти уволить генпрокурора Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma. Позднее его отправили в отставку. В августе 2017 года расследование дела Burisma было закрыто.

Ситуация вокруг этой компании оказалась в центре внимания после телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. После их переговоров неназванный сотрудник разведки направил жалобу своему руководству.

Белый дом в сентябре опубликовал расшифровку беседы, а затем была рассекречена и сама жалоба.