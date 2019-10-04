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РИА Новости

Медведев дал поручения по уборке урожая

11:44 04.10.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал ряд поручений по ходу уборки урожая сельскохозяйственных культур в России в текущем году, а также по железнодорожным перевозкам зерна и удобрений, список поручений опубликован на сайте кабинета министров.
В частности, председатель правительства поручил Минсельхозу РФ с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти регионов принять необходимые меры по завершению уборки урожая, сева озимых культур, а также заготовки кормов.
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Минтрансу совместно с Минсельхозом и с участием российских экспортеров зерна и минеральных удобрений необходимо будет разработать и утвердить планы мероприятий ("дорожные карты") по развитию железнодорожных перевозок данной продукции в направлениях Восточного полигона сети железных дорог, а также в направлениях портов Азово-Черноморского и Северо-Западного бассейнов.
"О результатах до 3 декабря 2019 года доложить в правительство Российской Федерации", - говорится в списке поручений.
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В свою очередь Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ ФАС поручено совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями продолжить работу по развитию биржевой торговли минеральными удобрениями, сельскохозяйственной продукцией и продуктами ее переработки. О результатах по данному вопросу необходимо ежеквартально докладывать в правительство.
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Дмитрий МедведевМинистерство сельского хозяйства РФРоссияЭкономика
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