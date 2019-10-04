Медведев дал поручения по уборке урожая

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал ряд поручений по ходу уборки урожая сельскохозяйственных культур в России в текущем году, а также по железнодорожным перевозкам зерна и удобрений, список поручений опубликован на Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал ряд поручений по ходу уборки урожая сельскохозяйственных культур в России в текущем году, а также по железнодорожным перевозкам зерна и удобрений, список поручений опубликован на сайте кабинета министров.

В частности, председатель правительства поручил Минсельхозу РФ с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти регионов принять необходимые меры по завершению уборки урожая, сева озимых культур, а также заготовки кормов.

Минтрансу совместно с Минсельхозом и с участием российских экспортеров зерна и минеральных удобрений необходимо будет разработать и утвердить планы мероприятий ("дорожные карты") по развитию железнодорожных перевозок данной продукции в направлениях Восточного полигона сети железных дорог, а также в направлениях портов Азово-Черноморского и Северо-Западного бассейнов.

"О результатах до 3 декабря 2019 года доложить в правительство Российской Федерации", - говорится в списке поручений.