Пушков посмеялся над заявлением Польши об отказе от российского газа

"Скоро у Польши – "второе рождение": там только и речи, что к концу 2022 она станет независимой от российского газа", — заявил сенатор в своем микроблоге.

Он отметил, что рад за поляков и поздравил их с этим "событием".

"Газ из США, наверное, душистей", — написал Пушков. Сенатор считает, что мысль о независимости от России "будет согревать им душу зимними вечерами".

Ранее уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что к концу 2022 года страна полностью откажется от российского газа. К этому времени должен быть построен новый газопровод Baltic Pipe и расширен СПГ-терминал Свиноуйсьце. Газ, по словам Наимского, будет поступать из США и Катара.