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РИА Новости

Пушков посмеялся над заявлением Польши об отказе от российского газа

11:30 04.10.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter поздравил Польшу с тем, что страна хочет к 2022 году отказаться от российского газа и заменить его на газ из США и Катара.
"Скоро у Польши – "второе рождение": там только и речи, что к концу 2022 она станет независимой от российского газа", — заявил сенатор в своем микроблоге.
Он отметил, что рад за поляков и поздравил их с этим "событием".
"Газ из США, наверное, душистей", — написал Пушков. Сенатор считает, что мысль о независимости от России "будет согревать им душу зимними вечерами".
Ранее уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что к концу 2022 года страна полностью откажется от российского газа. К этому времени должен быть построен новый газопровод Baltic Pipe и расширен СПГ-терминал Свиноуйсьце. Газ, по словам Наимского, будет поступать из США и Катара.
Газопровод Baltic Pipe
Вчера, 10:14РИА Новости
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Петр НаимскийАлексей ПушковПольшаКатарРоссияСШАTwitterВ мире
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