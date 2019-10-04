Джонсон получил приглашение на парад Победы в Москве

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Премьер Британии Борис Джонсон получил приглашение на парад в Москве по случаю празднования 75-летия Победы, решение примет позже, заявил посол Великобритании в РФ Лори Бристоу.
"Да, премьер-министр получил приглашение на мероприятие в следующем году, посвященное окончанию Второй мировой войны", - сказал он журналистам.
"Достижения союзников военного времени очень важны для Великобритании и самопожертвование того поколения всех сторон конфликта очень важно для нас. Мы решим ближе к времени, как мы собираемся работать с нашими союзниками и партнерами в вопросе отмечания этого мероприятия", - добавил он.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что лидеры 17 стран подтвердили приезд на юбилей Победы в Москву в 2020 году.