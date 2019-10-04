Джонсон получил приглашение на парад Победы в Москве

"Достижения союзников военного времени очень важны для Великобритании и самопожертвование того поколения всех сторон конфликта очень важно для нас. Мы решим ближе к времени, как мы собираемся работать с нашими союзниками и партнерами в вопросе отмечания этого мероприятия", - добавил он.