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РИА Новости

Джонсон получил приглашение на парад Победы в Москве

11:28 04.10.2019 (обновлено: 11:49 04.10.2019)
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон . Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Премьер Британии Борис Джонсон получил приглашение на парад в Москве по случаю празднования 75-летия Победы, решение примет позже, заявил посол Великобритании в РФ Лори Бристоу.
"Да, премьер-министр получил приглашение на мероприятие в следующем году, посвященное окончанию Второй мировой войны", - сказал он журналистам.
"Достижения союзников военного времени очень важны для Великобритании и самопожертвование того поколения всех сторон конфликта очень важно для нас. Мы решим ближе к времени, как мы собираемся работать с нашими союзниками и партнерами в вопросе отмечания этого мероприятия", - добавил он.
Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
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Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что лидеры 17 стран подтвердили приезд на юбилей Победы в Москву в 2020 году.
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Лори БристоуБорис ДжонсонПарад ПобедыВеликобританияМоскваРоссияВ мире
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